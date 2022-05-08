 

Активисты МГЕР и «Волонтерской Роты» призвали Европу помнить правду о войне

08.05.2022, 14:20, Новости дня
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Более 5 тыс. активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты» призвали европейские государства помнить правду о Великой Отечественной войне.

В преддверии Дня Победы в Москве более 5 тыс. активистов МГЕР и «Волонтерской Роты Боевого Братства» организовали у 14 посольств европейских государств акции-перфомансы под лозунгом «Правду и память не отменить!», в ходе которых призвали европейские государства помнить правду о Великой Отечественной войне, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД релизе.

«Сегодня многие европейские государства запрещают использовать символ Великой Победы. Это недопустимо. Они забывают о том, что именно наши солдаты в годы Великой Отечественной войны ценой миллионов своих жизней освободили их города от немецко-фашистских захватчиков. В преддверии Дня Победы мы решили напомнить, благодаря кому европейские города сейчас живут мирной жизнью и развиваются. Акцию единовременно провели у 14 европейских посольств», – рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Он добавил, что акции прошла у посольств Польши, Украины, Румынии, Болгарии, Молдавии, Латвии, Норвегии, Чехии, Словакии, Литвы, Эстонии, Македонии, Словении и Австрии. Перед зданиями установили плакаты и картины с фрагментами истории освобождения европейских городов, в том числе их столиц, от немецко-фашистских захватчиков и оккупантов. Изображения сопровождались подборкой цитат высказываний-благодарностей за освобождение и подвиг советских солдат, а также оценками советской армии-освободительницы политиками и известными людьми прошлого.

Накануне сообщалось, что «Молодая Гвардия Единой России» открыла свое представительство в Донецкой народной республике.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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