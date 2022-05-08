Мнение: Про игры с плохим интерфейсом

Вот, допустим, известная отечественная игра — «Сирия: Русская буря». Вышла в 2017, отзывы собрала отличные, обросла целой армией фанатов, которые на потоке клепают к ней дополнительные карты. Я ничуть не удивлён успеху: русские разработчики весьма сильны в создании особенных продуктов, если вы понимаете, о чём я. Парадоксальным образом отечественный производитель или клепает игры ниже нижней планки, мобильную попсу для одноклеточных, или, наоборот, замахивается на бескомпромиссные высоты, обычному игроку непонятные и недоступные.

Но оценить преимущества военного симулятора лично я не смог. Посмотрите на прикреплённый к посту экран. Разрешение моего монитора — 2560х1600. И так как разработчики не подумали о том, что мониторы бывают разного размера, играть на моём мониторе просто невозможно: текст нечитаемый, миникарта слишком мелкая, что там я выделяю мышкой вообще не понять — хоть лупой вооружайся, как на знаменитом фото. А раз уж за 5 лет проблему с интерфейсом не исправили, то надеяться на её решение, пожалуй, уже поздно.

Другие интерфейсные проблемы тоже бросаются в глаза сразу. К примеру, в Доте по нажатию F1 выбирается основной юнит, которым ты можешь управлять. Здесь такой кнопки нет, так что я несколько минут пытался понять, в каких же зарослях спрятался полицейский, которого мне надо отвезти к бородачам на автомобиле. Как повернуть карту, я с некоторым трудом догадался, но двигать её по WASD, как в других играх, разработчики не разрешают. Переназначить клавиши под свой вкус — тоже.

Складывается впечатление, что от меня требуют не играть, а работать, закрывая глаза на очевидные неудобства. Знаете, я могу вычитать договор на отделку помещения, когда мне это нужно, но удовольствия от такой работы я не получу.

Может быть, игра в итоге увлекла бы меня всерьёз, — не зря же её все хвалят, в конце концов, — но щуриться, разбирая мелкий шрифт, я не стал. Я провожу за компьютером много времени, так что имею право на крупный, хорошо читаемый интерфейс. Вглядываться в пиксели до рези в глазах я не хочу.

По тем же причинам я не стал играть в Террарию и Старбонд. Сейчас не 1993 год, когда мы портили себе зрение за бочкообразными ЦГА-мониторами — никто не мешает прорисовать все линии красиво и понятно. Вот эти крупные крафтовые пиксели, которые должны по замыслу создателей навевать у меня ностальгию по восьмибитной графике, на практике навевают только желание нажать на кнопку «Выход». Потому что никакой необходимости уродовать графику в 2022 году нет. Вспомним хотя бы Dig or Die. Он такой же двухмерный, как и Террария, но в нём всё сделано и красиво, и понятно. На мой взгляд, пикселеватость Террарии — банальное жлобство, экономия на дизайнерах. Игроки не должны страдать, пытаясь отличить одну мутную текстуру от другой.

Намеренно простая графика есть во многих играх: в Bad North, к примеру, необычного такого варианта башенной защиты. Но простая не значит «уродливая» или «нечитаемая». Игрок должен хорошо видеть всё происходящее в игре, также его эстетическое чувство не должно страдать из-за плохо проработанных текстур.

Что касается русской игры про Сирию… ладно, у меня монитор 30 дюймов. Если я вытяну шею поближе к монитору, как герой карикатур про программистов, я смогу с грехом пополам читать текст и находить между зданий фигурки бойцов. Но что прикажете делать обладателям 4k мониторов? Им останется только одно — занижать разрешение, чтобы подстроиться под прокрустову логику разработчиков игры.

Проблема размера интерфейсов появилась ещё в начале 1990-х, когда мониторы начали массово поддерживать разрешения выше, чем 640х480. Ещё через десять лет, в начале 2000-х, проблема обострилась, так как стало ясно, что старые игры выглядят на новых экранах откровенно плохо. Однако с тех пор утекли ещё 20 лет, а мы до сих пор пытаемся объяснить программистам, что задавать размер шрифта надо не в пикселях, а в процентах от экрана. К примеру, можно сделать отдельную настройку, «размер интерфейса», чтобы игрок мог при необходимости увеличить его в несколько раз. Правда, даже и тут программисты умудряются сделать криво, но в этих случаях они хотя бы пытаются. А вот когда интерфейс нельзя увеличить вовсе, это фактически заявление: «в нашу игру можно играть только на старых маленьких мониторах, обладатели новых пусть плачут, нам плевать».

Иногда помогает сообщество. К примеру, у Парадоксов в русской версии «Европы» был уродливый, плохо читаемый шрифт. На Стратегиуме составили мини-инструкцию — если поставить несколько модов, изменить пару настроек и сделать ещё некоторые манипуляции, шрифт получалось исправить. Однако такая «помощь зала» работает только для самых популярных игр с миллионной аудиторией. С обычными играми хуже: игроки или страдают, или удаляют с компьютера.

Я бы посоветовал разработчикам игр нанять хороших тестеров, но, думаю, они и сами знают, что интерфейс у них плох. Полагаю, проблему не решают по двум причинам:

а) полагают, что игроки потерпят, не сахарные;

б) полагают, что если им самим нормально, то и остальным тоже нормально.

К счастью, игр выходит огромное множество, и только в списке желаемого у меня пара десятков названий — это не считая тех, в которые я уже поиграл, но к которым хотел бы при случае вернуться. Таким образом, игры с плохим интерфейсом я могу просто игнорировать, как игнорирую, допустим, службы доставки, которые привозят невкусную еду.

Когда-нибудь в будущем, я верю, человечество научится делать удобные вещи и писать удобные программы. Однако пока что мы от этого очень далеки: особенно в постсоветской России, где «технарями» ошибочно называют людей, гордящихся своими зияющими пробелами в гуманитарных науках.