 

Компания Lotus представила гоночный спорткар Emira GT4 за $205 000

08.05.2022, 14:02, Разное
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Британская компания Lotus официально презентовала гоночную модификацию спортивного купе под названием Lotus Emira GT4.

Известно, что автомобиль оснащает более облегченным кузовом и улучшенными аэродинамическими показателями. Новое купе получило каркас безопасности, спортивные кресла и улучшенный топливный бак. Под капотом Lotus Emira GT4 установили 3,5-литровый турбированный агрегат, но уровень мощности умалчивается. Автомобиль приводится в движение шестиступенчатой трансмиссией.

Кроме того, новинка получила усовершенствованную подвеску и улучшенные амортизаторы. Заявлено, что новый экземпляр Lotus Emira GT4 примет участие в будущих гоночных соревнованиях, заменив предшествующее поколение автомобиля.



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