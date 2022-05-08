 

Блеск на плечах и яркие тени. Каких трендов ожидать в летнем макияже

08.05.2022, 13:17, Разное
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Смена сезона – отличный вариант сменить привычный макияж. Весенне-летний макияж отличается от более насыщенного варианта мейкапа, который мы выбираем в холодное время года. Какие варианты повседневного макияжа будут востребованы, расскажем в статье.

Варианты мейкапа на лето

Яркие тени. Причем цвета могут быть очень насыщенными, и вовсе не обязательно наносить тон на все подвижное веко. Вполне достаточно выделить уголки глаз.

Сияющая кожа – популярный тренд, который не утратит своей актуальности и в это лето.

Еще один актуальный акцент – это объемные брови.

Ведущий визажист Дома Шанель предрекает возвращение бронзаторов на пик популярности. Однако предпочтение стоит отдавать средствам с тонкой водной текстурой.

Возвращается популярный в конце прошлого века металлический шиммер для глаз.

Расширьте палитру оттенков – используйте нежные ягодные оттенки для макияжа глаз.

Для мейкапа лица выбирайте жидкие румяна, которые обеспечивают прозрачное мерцающее покрытие, так притягательно выглядящее в летнюю жару.

Сияющая кожа тела станет еще одним обязательным трендом этого лета.

Поиграйте с оформлением глаз. На пик популярности в этом сезоне выходит обратная подводка, когда подчеркнуто только нижнее веко.



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