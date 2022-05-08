«Ya upal s batuta»: Рогозин пожаловался, что кто-то начал публиковать твиты от его имени

Глава Роскомоса Дмитрий Рогозин потребовал защитить его аккаунт в Twitter, в котором за последние сутки было совершено несколько актов вандализма.

«Какие-то мрази начали публиковать там от моего имени всякий бред. Сегодня утром вышел пост «Я упал с батута» написанный латинскими буквы. Разумеется, я такого не размещал, это явно чья-то провокация», – заявил Рогозин.

Всего в Twitter Рогозина было опубликовано 5 подобных сообщений. Как отметили в службе безопасности Роскосмоса, все действия были совершены с американских IP-адресов. В ближайшее время юристы компании планируют обратиться в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

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