 

«Ya upal s batuta»: Рогозин пожаловался, что кто-то начал публиковать твиты от его имени

08.05.2022, 13:11, Разное
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Глава Роскомоса Дмитрий Рогозин потребовал защитить его аккаунт в Twitter, в котором за последние сутки было совершено несколько актов вандализма. 

«Какие-то мрази начали публиковать там от моего имени всякий бред. Сегодня утром вышел пост «Я упал с батута» написанный латинскими буквы. Разумеется, я такого не размещал, это явно чья-то провокация», – заявил Рогозин. 

Всего в Twitter Рогозина было опубликовано 5 подобных сообщений. Как отметили в службе безопасности Роскосмоса, все действия были совершены с американских IP-адресов. В ближайшее время юристы компании планируют обратиться в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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