 

Мэра города в Омской области задержали после крупного пожара

08.05.2022, 12:59, Новости дня
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Следователи задержали мэра омского города Называевск Виктора Лупиноса по делу о масштабных пожарах.

«Следственными органами СК по Омской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения норм противопожарной безопасности, повлекшего масштабные пожары в Называевске, задержан глава города Виктор Лупинос», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Главе города предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, обвиняемый не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также тяжкие последствия – в результате пожара огнем уничтожено не менее 100 строений домохозяйств, чем причинен ущерб в особо крупном размере.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Кроме того, вчера Куйбышевский районный суд г. Омска удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца начальнику Называевского района электрических сетей производственного отделения западные электрические сети ПАО «Росссети Сибири – Омскэнерго» Евгению Шаламову. Ему также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», – отметили в СК.

На месте происшествия продолжают работать следственные группы в составе следователей и криминалистов, проводятся осмотры, допросы, выемки документации, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и всех причастных лиц. «В ходе следствия будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц органов власти, контролирующих органов и ресурсообеспечивающих организаций. Внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а также других выявленных нарушений закона» – заключили в ведомстве.

В воскресенье стало известно, что от пожаров в Красноярском крае в 29 районах пострадали около 60 населенных пунктов.  Всего в них огнем уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт и детсад.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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