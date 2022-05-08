 

Минобороны показало видео уничтожения переправы войск Украины

08.05.2022, 12:59, Новости дня
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Минобороны показало видео уничтожения высокоточными ракетами понтонной переправы войск Украины.

На видео показана съемка с беспилотника реки, через которую наведен понтонный мост.

«Кадры уничтожения понтонной переправы ВСУ, наведенной для переброски резерва бронетехники и личного состава», – говорится в описании к ролику, которое Минобороны разместило в своем Telegram-канале с хэштегом #ТочноVцель.

«Объективный контроль велся расчетом беспилотного летательного аппарата», – отметили в ведомстве.

Ранее в воскресенье Минобороны показало, как береговой комплекс «Бастион» поразил наземную цель на Украине ракетой «Оникс».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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