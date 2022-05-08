 

СК начало расследование показаний командного состава 36-й бригады украинских морпехов

08.05.2022, 12:59, Новости дня
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Российские следователи проведут тщательную проверку эпизодов преступной деятельности командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе, сообщил Следственный комитет России.

«Следственный комитет РФ тщательно расследует все эпизоды преступной деятельности командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ», – сообщается в Telegram-канале СК России. 

Отмечается, что в рамках уголовных дел о преступлениях украинских нацистов против мирного населения будут зафиксированы и расследованы сведения, озвученные представителями командного состава 36-й бригады морской пехоты украинских военных.

По данным следствия, взятые ранее с завода «Азовмаш» пленные из командного состава 36-й бригады морской пехоты украинские военные (командир бригады Владимир Баранюк и начальник штаба Дмитрий Кормянков) дали показания о ведении боевых действий в Мариуполе.

«С их слов, в частности, они загоняли мирных мариупольцев в подвалы и оборудовали в их квартирах боевые точки. Следователи подробно изучат эти и другие озвученные ими сведения и дадут действиям украинских силовиков всестороннюю правовую оценку», – говорится в сообщении.

Ранее командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк и начальник штаба, полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после того, как они после попытались выйти с территории машиностроительного предприятия «Азовмаш». Баранюк рассказал, что высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ сражался плечом к плечу с нацбатальоном «Азов» (против бойцов полка в РФ возбуждены уголовные дела).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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