 

Daily Mail – Британия обещает предоставить Украине ₤1,3 млрд в качестве дополнительной помощи

08.05.2022, 12:55, Разное
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Великобритания пообещала выделить Украине дополнительную помощь в размере ₤1,3 млрд, пишет Daily Mail. Причём, как отмечает издание, ₤300 миллионов будут предоставлены в виде различной военной техники и оборудования.


AP

Великобритания обещает предоставить Украине «военную поддержку» в виде дополнительных ₤1,3 миллиардов в рамках резкого увеличения помощи «силам Владимира Зеленского», пишет Daily Mail.
 
Это самый высокий уровень военных расходов Лондона, выделяемых на вооружённый конфликт, со времён разгара кампаний в Ираке и Афганистане.

Премьер-министр Борис Джонсон, президент США Джо Байден и лидеры других стран «Большой семёрки» проведут переговоры с президентом Украины Зеленским в воскресенье, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киеву, говорится в статье.

В эти ₤1,3 млрд, выделяемых из резервов Великобритании, будет входить обещанная Джонсоном военная техника на сумму ₤300 млн. Как поясняет издание, речь идёт о противобатарейных радарных системах, устройствах подавления GPS-сигнала и приборах ночного видения.

Британский премьер в конце этого месяца проведёт встречу с оружейными компаниями, чтобы обсудить увеличение производства в ответ на спрос, вызванный конфликтом на Украине.

Официальные лица Великобритании заявили, что это объявление поможет поддержать британскую военную промышленность, которая может извлечь выгоду из глобального отказа от использования военной техники из находящейся под санкциями России.

 



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