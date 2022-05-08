 

Значки, ленты и флажки: участники шествия Бессмертного полка получат праздничную атрибутику

08.05.2022, 12:15, Разное
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Участникам акции “Бессмертный полк” крупно повезло — для того, чтобы событие прошло с размахом, все организовали. Присоединившись к шествию, вы можете получить флажки, пилотки и значки. По необходимости волонтеры предложат питьевую воду. А если подведут погодные условия, гражданам предоставят пледы и дождевики.

Шествие стартует в 15 часов по местному времени. Сборы пройдут с 12 часов возле станций метро “Маяковская”, “Динамо”, “Белорусская”, необходимо иметь при себе штендер со снимком участника ВОВ.

Предполагается, что мероприятие пройдет при участии более миллиона человек. Организаторы позаботились о том, чтобы количество элементов праздничной атрибутики значительно превысило число присутствующих.
Отмечается, что в 2022 году колонна пронесет две растяжки с текстом “Бессмертный полк”.

Напомним, до вечера 8 мая в офисах “Мои документы” москвичам доступно создание анкет ветеранов и распечатка фотографий героев войны. Также материалы можно отсканировать и разместить в электронной книге памяти.

“Дни.ру” опубликовали актуальный список фильмов о Великой Отечественной войне, которые покажут по телевидению 9 и 10 мая. Насладиться патриотическим кино можно до и после участия в акции “Бессмертный полк”.



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