Без трусов и могу доказать! – Личное мнение

Любовь Успенская, считающая себя дивой, пришла на радио и откровенно призналась, что не носит нижнее бельё.

Напомню, исполнительнице 68 лет, и значит она твёрдо осознаёт, что делает:



Фото: Соцсети

Ну что, возбудились уже, мои маленькие любители провокационной эротики? Я тоже — нет.

Если бабушка не надевает на себя трусов и бюстгальтер, это, конечно, её право. Наверное, если бы в совершенном «беструсии» призналась женщина лет на 40 помладше, это можно было бы посчитать сексуальным.

Я могу доказать, в запале вопит баба Люба, и даёт потрогать себя радиоведущему. И действительно, сидит без белья!

https://t.me/lenamiro/11490

Откровенно скажу, я не знаю, что там происходит в сексуальной жизни под 70. Надеюсь, что всё хорошо. Раз Любка ходит без трусов (и без лифчика), значит это кому-нибудь точно нужно.

Ответа — кому, у меня для вас, к сожалению, нет. Может, вы знаете?

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