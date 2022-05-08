Как часто нужно мыть волосы и почему деление на сухие, нормальные и жирные устарело

Существует немало мифов о мытье волос. Это связано с тем, что мы привыкли делить пряди на сухие, нормальные и жирные. Но такая классификация давно уже устарела. Ведь тип шевелюры зависит не только от активности сальных желез, но и от текстуры прядей. Это необходимо учитывать при мытье головы. В статье мы расскажем, как часто мыть волосы, а также развенчаем некоторые мифы об уходе за шевелюрой.

Новая классификация

Если принимать во внимание текстуру шевелюры, то волосы можно подразделить на 4 типа. Каждый из них делится на подтипы, которые мы будет обозначать буквами a, b, c. Далее мы подробно расскажем об особенностях мытья прядей разной текстуры.

Тип 1: тонкие прямые волосы

К первому типу относятся тонкие прямые волосы. Специалисты выделяют следующие их подтипы:

a – тонкие и непослушные; b – удерживающие некоторый объем; c – грубые с маленькой волной.

Для этого типа волос характерны жирные корни и сухие кончики. Кожа головы часто бывает сухой и шелушащейся. Такую шевелюру следует мыть по мере загрязнения. Если пряди стали жирными, а кожа головы чешется и шелушится, то пришло время мытья с шампунем.

Тип 2: густые пряди с натуральной волнистостью

В эту группу входят густые волосы с небольшой естественной волнистостью. Они делятся на подтипы:

a – волна от середины и до концов прядей; b – волнистость от корней до кончиков; c – пляжные волны (волнистость в условиях влажности).

Такие волосы нужно мыть реже, чем пряди первого типа. Им достаточно еженедельных гигиенических процедур с шампунем.

Тип 3: плотные локоны в виде спиралей

К этому типу относятся спиралевидные плотные локоны. Можно выделить следующие их подтипы:

a – волосы выглядят волнистыми только в мокром виде; b – крупные спиральные локоны; c – очень густые локоны в виде спирали.

Такие волосы часто страдают от сухости. Их следует мыть дважды в неделю, используя шампунь и кондиционер. Эти средства обязательно должны включать в себя увлажняющие компоненты. Они помогут избежать раздражения кожи головы из-за сухости.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Тип 4: тугие локоны с богатой текстурой

Четвертый тип волос представляет собой очень тугие завитки с богатой текстурой. Такая шевелюра выглядит очень пышной и кудрявой. Она делится на следующие подтипы:

a – завитки в форме катушек; b – плотные локоны с острыми углами; c – очень плотные завитки (афро-волосы).

Эти волосы следует мыть с шампунем только 1 раз в месяц. В промежутках достаточно использовать кондиционер. Шампунь для мытья должен быть безсульфатным и содержать увлажняющие продукты. Это поможет избежать поломки локонов.

Правда и мифы о мытье головы

Теперь вы знаете, как часто вам нужно мыть шевелюру. Пришло время поговорить о правде и мифах о мытье головы.

Шампунь смывает естественные масла

Часто можно услышать, что шампунь смывает с головы естественные масла. Это средство действительно удаляет с головы избыток кожного сала. Но это не всегда плохо.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Все зависит от частоты использования шампуня. При определении частоты мытья нужно смотреть не только на внешний вид волос, но и на состояние кожи головы. Если она стала сухой и шелушащейся, то безсульфатный шампунь с увлажняющими ингредиентами принесет только пользу.

Ополаскивание холодной водой придает волосам блеск

Это утверждение является мифом. Ополаскивание холодной водой сужает кровеносные сосуды кожи головы. Питательные вещества хуже поступают в волосяной фолликул, и волосы становятся тусклыми.

Редкое мытье способствует росту волос

Грязные волосы не могут расти быстрее, чем чистые. Здоровые пряди отрастают только от очищенной и увлажненной кожи головы. Поэтому слишком редкое мытье вредно.

Заключение

Попробуйте определить свой тип и подтип волос, согласно приведенной классификации. Это поможет вам выбрать оптимальный режим мытья головы и не пересушить волосы.