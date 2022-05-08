Ветерана из Ленобласти пригласили принять участие в параде Победы в Москве

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко помогла ветерану Великой Отечественной войны Александру Дряпину с билетами на парад Победы в Москве.

Утром 8 мая на перрон Ленинградского вокзала в Москве вышел ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Лодейнопольского муниципального района Александр Дмитриевич Дряпин. Встречали Героя «Волонтеры Победы». Фронтовик будет принимать парад Победы на Красной площади вместе с другими победителями, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Попасть на главный парад страны ветерану помогла зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко.

«На днях посещала Лодейнопольский район, и ко мне обратились с просьбой помочь осуществить давнюю мечту Александра Дмитриевича – попасть на парад Победы в Москве. Включилась в решение этого вопроса, и уже завтра наш дорогой ветеран займёт своё почетное место на трибуне. Наших героев, к сожалению, с каждым годом фронтовиков становится все меньше. В РФ сегодня проживает уже менее 23 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны, поэтому надо успеть поблагодарить каждого из них за то, что победили, за мирное небо, за возможность говорить на родном языке», – подчеркнула Занко.

«Хочу поблагодарить всех, кто помог осуществить мою давнюю мечту – попасть на паад на Красной площади. В прошлый раз пандемия помешала приехать на парад, но в этот раз ничего не помешает. Волнуюсь, конечно. Завтра очень важный для меня день», – рассказал ветеран.

Александр Дмитриевич Дряпин родился 21 октября 1924 года. Участвовал в битвах за Курск, Харьков, Сталинград. Он участник танкового сражения за Прохоровку, прошел с боями Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Югославию.

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