 

От пожаров в Красноярском крае пострадали около 60 населенных пунктов

08.05.2022, 11:35, Новости дня
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От масштабных пожаров, охвативших Красноярский край субботу, в регионе пострадали 60 населенных пунктов, сообщили в экстренных службах.

«В общей сложности от пожаров в Красноярском крае в 29 районах пострадали 60 населенных пунктов и два садоводческих товарищества», – сказал источник ТАСС. Всего в них огнем уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт и детсад.

В результате возгораний погибли семь человек, 14 пострадали.

Сейчас ситуация с пожарами в регионе стабилизирована. Данные по сгоревшим домам еще будут уточняться.

Причинами масштабных пожаров названы обрывы ЛЭП, короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. Стремительному распространению пожаров способствовал сильный ветер, порывы которого достигали 40 метров в секунду.

В воскресенье сообщалось, что министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и врио главы МЧС РФ Александр Чуприян вылетели в пострадавший от массовых пожаров Красноярский край.

Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады о мерах по ликвидации природных пожаров губернатора Красноярского края Александра Усса, врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна и дал поручение принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших, а также тем, кто потерял жилье.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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