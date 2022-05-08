Мнение: Польская “миротворческая” миссия

Польская "миротворческая" миссия

Польская «миротворческая миссия» в Украину все ближе. Факты уже на лицо и опровергать их становится сложнее. Это прогнозировалось, в том числе и нами, еще в начале конфликта на Украине и каждый день эволюции конфликта в полномасштабную войну, параллельно с подготовкой контингента, который возглавит Варшава — делает эти прогнозы все более реальными.

Польша сейчас — это главный оплот США в Ервопе, на равне со странами Прибалтики и Восточной Европы, но их масштаб влияния и возможностей мизерный по сравнению с Польшей.

Польша отчаянно хотела вернуться в европейскую семью народов с 1989 года, вот только Европа видеть Польшу в своем составе изначально не очень-то и хотела.

Во‑первых, активность поляков в НАТО. Страны старой, западной Европы скорее воспринимают свое членство в альянсе как тяжкую повинность, навязанную американцами по итогам Потсдамских соглашений. Польские же элиты последние 30 лет не устают повторять, что главные гаранты безопасности в Европе это не Берлин или Париж, а Вашингтон и НАТО.

Во‑вторых, Польша слишком большая, чтобы разбить ее на еврорегионы, удобно управляемые из Брюсселя. Большая численность населения также дает полякам довольно крупную квоту на избрание депутатов в Европарламент, а благодаря мощной польской армии Варшава приобрела серьезное влияние на общеевропейские дела.

Страхи были не спроста. После вступления в Евросоюз, Варшава стала главным евроскептиком и тормозила многие процессы Брюсселя, кроме того, она регулярно пыталась создать интеграционные объединения внутри интеграционного объединения с другими консервативными европейскими странами.

Долгие годы Старая Европа стремилась к автономии от США, оплотом автономии были Париж и Берлин, которые имели сильных лидеров и пытались диктовать повестку и нивелировать влияние

Вашингтона приобретая реальные элементы автономии, серьезное ослабление Европы случилось после отставки Меркель, в Берлине ее заменил слабый Шольц, а Париж пальму лидерства перехватил с большим скрипом, победа Макрона должна упрочить его притязания на лидерство, но все зависит от независимости его решений.

Если подытожит роль Лондона и Варшавы в ЕС, то сначала две страны, находящиеся под сильным американским влиянием, очень хотят в Евросоюз, а после сразу же начинают саботировать множество интеграционных инициатив и тормозить строительство институтов.

Великобритания — бывший американский агент влияния в Европейском союзе, Польша — нынешний. Несостоявшаяся Польская империя — давняя мечта и незакрытый национальный гештальт поляков, и строительство такого блока, который мог бы одновременно выступать противовесом ЕС и беспокоить Россию у самых ее границ, чрезвычайно выгодно Вашингтону. Получив в лице Британии могущественного союзника, поляки с удвоенной силой начали воплощать в жизнь старый проект «Междуморья» — восточноевропейской мини-империи, объединяющей по возможности все бывшие владения Речи Посполитой от Черного моря до Балтийского.

Польские «голубые каски» в Украине это начало строительства квази-империи. Все будет красиво и чинно, войска войдут с благородной миссией защиты Западной Украины от ВС РФ, пока Москва будет брать восток и решать вопрос юга. Но миротворцы не покинут запад, начнутся интеграционные процессы, которые приведут к окончательному расчленению Украины на несколько частей, с большой долей вероятности, Украина превратится в сухопутную страну занимая центральную часть нынешнего государства. Польша получит желаемое и станет одним из реальных лидеров Европы, с чьим мнением будут считаться на равных, а имперские мечты расширятся.

США получит новый сильный плацдарм прямо на границе РФ, с большой армией и верными до предела властями. Британия продолжит любимую игру «Там, где нет пространства свободы, надо его создать, а там, где оно есть, стремится его расширить».

Старая Европа будет ломать голову и думать о том, как сама себя подставила под сильнейший удар и потерю автономии и лидерства, превратившись в передовую экономической и не только экономической войны.

Предложение послать миротворцев на запад Украины высказывалось польскими политиками еще в середине марта, но было отвергнуто Киевом. Через некоторое время тема заглохла, пока Варшава не объявила о планах военных учений, цель которых — отработка приема и развертывания союзнических войск. Более ясного намека о планах быть не может.

В ходе учений будут отрабатываться выдвижение войск в заданные районы Украины, создание группировок и логистического обеспечения, что необходимо для потенциальной военной операции. Точно так же действовала Россия в ходе учений с Белоруссией "Союзная решимость".

О желаниях и возможностях Польши вернуть свои исторические зоны влияния, значительная часть которых находится в Западной Украине, мы писали в предыдущем посте. Произойдет ли это на самом деле или останется на уровне политических размышлений Варшавы, будет зависеть очень многое для дальнейшего развития конфликта и действий Москвы.

Операция на Донбассе пока слабо напоминает ту самую битву, о которое писали еще несколько недель назад. Более того, видно, что силы которые были оттянуты с северных районов Украины, еще не вступили в бой и атаки идут с использованием в большей степени тех сил, которые уже были задействованы на востоке и юге. Параллельно с этим идет усиленная точечная бомбардировка тыла, ВС РФ наконец-то начали резать серьезные логистические цепочки и окончательно решать вопрос снабжения ВСУ ГСМ. Это важно с точки зрения военной стратегии в рамках реальной полномасштабной войны, а не «спецоперации», которая закончилась еще в середине марта. Помимо перехода на новую более сбалансированную стратегию ведения боевых действий, в шагах Москвы видна и выжидательная позиция.

Высказывания Варшавы на фоне эволюции конфликта в Украине уже сейчас не кажутся некими фантазиями. На днях президент Республики Польша Анджей Дуда сделал заявление, которое можно трактоваться достаточно многозначительно:

«На десятилетия, а дай бог, на столетия. Украина – братское для Польши государство, и, как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами, Польшей и Украиной, не будет больше границы. Этой границы больше не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность и любую возможную угрозу»

В Польше данные высказывания воспринимаются с большим энтузиазмом и связываются с возможным присоединением Варшавой территорий Галичины и Волыни.

Сюда еще нужно добавить билборды, которыми увешана сейчас вся Польша:

«Время вспоминать историю»

Все эти намеки, вместе с чрезвычайной активностью Варшавы в части вопроса создания миротворческого контингента и лоббирования миротворческой миссии в НАТО и ЕС — говорят о том, что аппетиты Варшавы растут и в Украинском конфликте поляки видят большие возможности как восстановления исторического влияния, так и значительного увеличения веса в НАТО и ЕС. Миротворческий контингент, без официальной эгиды НАТО и ЕС — это предлог с помощью которого можно «законно» начать операцию по проекту квази-империи.

Украину в блок НАТО не берут, в состав Евросоюза тоже не возьмут, это будет самоубийством для Европы. Но Киев требует для себя гарантий безопасности. В этом ключе под соусом гарантий и может начать работу Варшава. Польша активно продвигает интеграционный проект Междуморья, в котором при поддержке США намерена играть главную роль. Тут невольно вспоминаются причины создания первой Речи Посполитой, которая объединила два независимых государства перед внешней угрозой.

В любому случае, для реализации планов Варшавы, нужно одобрение Киева, как минимум в части наивного предлога в виде миротворческой миссии, а дальше уже процесс будет запущен и Киев не сможет глобально на него влиять.

Что же касается поведения России в рамках такого развития событий, то конечно же Москве нужно ускоряться в южном направлении и на востоке и отчертить границы дозволенного, если конечно Москва действительно против ухода запада Украины в Польшу, что не факт.

https://t.me/togarma301/5392 – цинк

—