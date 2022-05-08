Мелирование на объемную пикси: идеальное сочетание модной стрижки и актуального окрашивания

Объемная пикси – модная прическа, делающая волосы более густыми. Она будет выглядеть еще более эффектно, если сочетать ее с мелированием. При этом блики должны быть очень тонкими, иначе на коротких волосах они будут смотреться как некрасивые пятна или полосы. В статье мы приведем несколько идей мелирования для объемной пикси.

Приглушенные розовые блики

Приглушенные розовые блики на темных волосах оживляют гладкую прическу пикси. Это хороший способ попробовать новый цвет, не меняя полностью окраску волос. Приглушенный розовый оттенок выглядит естественно, но достаточно ярко.

Платиновые блики на рваной стрижке

Бикси – это комбинация стрижек пикси и боб. Рваные пряди делают прическу смелой и динамичной. Добавьте в шевелюру платиновые блики. Они подчеркнут цвет вашей кожи.

Такая прическа с мелированием универсальна. Ее можно настроить под любой тип волос.

Короткая пикси с омбре

Техника омбре добавит контраста текстурированным кончикам волос. Короткая стрижка пикси отлично подходит для контрастного мелирования. Цвет создает хорошую текстуру для укладки.

Микси с бликами

Прическа микси представляет собой комбинацию стрижек пикси и кефаль. Светлые блики освежают и омолаживают лицо. Такой вариант отлично подходит для женщин старше 40 лет.

Лавандовые блики на темном фоне

Лавандовые блики на темных волосах подходят женщинам с теплыми тонами кожи. Такое окрашивание визуально осветляет лицо. Оно идеально подходит для пикси с большим объемом шевелюры на затылке и макушке.

Взъерошенная пикси и пепельный блонд

Взъерошенная стрижка пикси подходит для тонких волос. Она увеличивает объем и делает шевелюру пышной. Волосы становятся легкими и пушистыми. Блики цвета пепельный блонд подчеркивают каждую прядь.

Многослойная пикси с бликами

Мелирование с медными оттенками красиво выглядит на слоистой стрижке пикси. Такой цвет бликов подходит для женщин со смуглой кожей.

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Блонд с темными корнями

Дополните короткую стрижку на темных волосах бликами цвета блонд. Светлое мелирование придает волосам больше объема. Темные корни позволяют реже делать окрашивание.

Стрижка бритвой и светлые блики

Пикси, выполненная бритвой, хорошо сочетается со светлыми бликами. Вам не придется прилагать много усилий по уходу за прической. Боковая челка – хороший способ обрамления лица без необходимости сложной укладки.

Пикси с бликами на волнистых волосах

Волнистая стрижка пикси является современным вариантом короткого перевернутого боба. Приподняв волосы выше, вы прибавите шевелюре объема. Пышные пряди на макушке и короткая стрижка сзади делают шею более длинной.

Заключение

Объемная пикси – практичная и элегантная стрижка. Добавьте к ней блики, чтобы сделать свой образ модным и современным.