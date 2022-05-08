Шествие «Бессмертного полка» прошло в Пекине

Более 350 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Пекине в день празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Участники шествия с портретами участников войны прошли строем под советские песни военных лет. Также они почти память погибших минутой молчания, передает РИА «Новости».

«То, что мы сегодня с вами здесь, свидетельствует о сохранении исторической памяти, в 21 веке это особенно важно и с каждым годом все важнее и важнее. Память, которую мы, ныне живущие, получили из рук своих отцов, дедов, прадедов, мы должны бережно передавать в руки новых поколений и завещать им передавать эту память дальше», – сообщил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

Одна из участниц «Бессмертного полка» китаянка Чай Эли 1938 года рождения, которая во время Великой Отечественной войны находилась в «Интердоме имени Е.Д. Стасовой» в Иваново, рассказала, что не пропустила ни одного шествия «Бессмертного полка» в Пекине.

«Каждый раз я принимала участие в шествии, для нас это тоже самый великий праздник, это праздник Победы, мы пробыли там (в СССР) всю войну, знаем, как это было», – добавила она.

Ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил, что российское посольство объявило о вынужденном ограничении мероприятий по случаю Дня Победы в Варшаве. Планировалось провести акцию «Бессмертный полк» в Варшаве.

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