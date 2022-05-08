 

Бастрыкин поручил изучить данные о провокации переодетых украинских боевиков

08.05.2022, 10:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить информацию Минобороны о провокации в Северске и Серебрянке украинских боевиков, которые переоделись в форму ВС РФ и на бронетехнике со знаком «Z».

«Председатель СК РФ поручил следователям изучить и зафиксировать сведения об очередной акции, проведенной в Северске и Серебрянке Донецкой Народной Республики украинскими националистами в целях дискредитации вооруженных сил России», – сообщается в Telegram-канале СК России.

По информации Минобороны, переодетые в российскую форму боевики на бронетехнике со знаком «Z» обстреливали частные дома, забирали у людей ценные вещи и личные авто, а оказывающих сопротивление мирных граждан подвергали насилию. Кроме того, иностранные журналисты снимали постановочные «акты мародерства».

«Следственный комитет запросит в Министерстве обороны РФ соответствующую информацию, которая будет тщательно изучена и зафиксирована в материалах расследуемых уголовных дел о преступлениях киевского режима. Следователями СК РФ будут приняты меры к установлению лиц из числа украинских националистов, причастных к этим действиям», – добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские националисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР проводили обстрелы домов перед камерами иностранных журналистов, при этом они были в другой форме и на бронетехнике со знаком «Z».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Добровинский разъяснил последствия лишения статуса адвоката

23.08 / В мире: Пожар коронавируса в Перу раздула целая серия ошибок властей

03.09 / В штабе ООС считают, что к пожарам на Донбассе причастны боевики

26.06 / В Колумбии обстреляли вертолет с президентом страны и министрами

13.01 / BI – РФ и Китай бросают вызов господству американских авианосцев на море

05.10 / Loboda укоротила волосы. Фото до и после

27.05 / ИКАО решила расследовать инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

12.08 / «Стирающий в пыль» секретную информацию шредер обещали показать на «Армии-2021»

19.07 / В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

01.05 / Италия собирается купить у Украины дополнительные двигатели для ракеты Vega

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика