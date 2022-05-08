Бастрыкин поручил изучить данные о провокации переодетых украинских боевиков

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить информацию Минобороны о провокации в Северске и Серебрянке украинских боевиков, которые переоделись в форму ВС РФ и на бронетехнике со знаком «Z».

«Председатель СК РФ поручил следователям изучить и зафиксировать сведения об очередной акции, проведенной в Северске и Серебрянке Донецкой Народной Республики украинскими националистами в целях дискредитации вооруженных сил России», – сообщается в Telegram-канале СК России.

По информации Минобороны, переодетые в российскую форму боевики на бронетехнике со знаком «Z» обстреливали частные дома, забирали у людей ценные вещи и личные авто, а оказывающих сопротивление мирных граждан подвергали насилию. Кроме того, иностранные журналисты снимали постановочные «акты мародерства».

«Следственный комитет запросит в Министерстве обороны РФ соответствующую информацию, которая будет тщательно изучена и зафиксирована в материалах расследуемых уголовных дел о преступлениях киевского режима. Следователями СК РФ будут приняты меры к установлению лиц из числа украинских националистов, причастных к этим действиям», – добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские националисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР проводили обстрелы домов перед камерами иностранных журналистов, при этом они были в другой форме и на бронетехнике со знаком «Z».

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