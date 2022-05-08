France 3 – подорожание продуктов стало серьёзной проблемой для школьных столовых Франции

Французским школам скоро придётся ломать голову, как сохранить стоимость обеда на прежнем уровне при текущем росте цен на продукты питания, передаёт France 3. Пока повара заменяют одни продукты более дешёвыми аналогами и сокращают их расход, директоры по закупкам пытаются наладить сотрудничество с местными производителями.

В этой школьной столовой, где ежедневно кормят 380 детей, теперь постоянно пересчитывают стоимостью продуктов. Хотя поставщики ещё не подняли цену на некоторые товары, ситуация ухудшается. Рост цен на сливочное масло из-за высокого спроса на международном рынке уже привёл к негативным последствиям.

ДАВИД РУИЗ, шеф-повар: Мы его меньше кладём, кладём меньше масла. Или можем заменить на что-то другое, но раз подсолнечное масло тоже подорожает, нам станет сложно так делать.

Последствия конфликта на Украине из-за такого дефицита и цепного роста цен ударили по бюджету, в то время как муниципальные власти отказываются поднимать тарифы в столовых.

КЛОТИЛЬД ЖАЛЛАДО, директор по закупкам продовольствия: Мы предполагаем, что скоро мы будем вынуждены ломать голову, как сохранить стоимость обеда в 85 евро. Нам точно придётся заменить некоторые продукты на другие или, возможно, пересмотреть рецепты. Так что, я думаю, у нас много работы до конца этого года.

Среди рассматриваемых вариантов — борьба с продуктовым расточительством, а также обращение к местным фермерам. Так, теперь часть овощей, предназначенных для городских столовых, предоставляет служба садовых товариществ Лиможа.

ПАТРИК ГАРНО, директор садоводческого производства: Со следующей недели первые тарелки этого салата, который вы видите в ящиках, подадут в детских садах Леон Берлан и Жюль Ферри. Это будет эксперимент. Так что это на следующей неделе, а через несколько дней будет вторая поставка редиса.

В прошлом году он предоставил пять тонн овощей для 19 школьных столовых в Лиможе. Это позволило существенно сократить расходы. В текущей ситуации такие эксперименты предлагают расширить.

Дата выхода в эфир 06 мая 2022 года.