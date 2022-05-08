На краю морского шельфа есть могилка и для эльфа

А что, сказочные существа тоже достойны захоронения. Вот и Добби, эльф, обитавший в книгах и фильмах про Гарри Поттера, нашел место своего последнего успокоения. И неважно, что бедняга так ни разу и не коснулся земли своими тонкими ножками. Зато он навеки поселился в сердцах своих почитателей — и ведь было за что!

Все пакости, кои творило это нелепое существо, делались ради одного — спасти Гарри от опасности, которая ждала его в Хогвартсе. И впрямь, опасностей там хватало, только погиб не юный волшебник, а сам Добби. Правда, он вроде бы похоронен не на самом берегу моря, а в саду коттеджа. На его надгробии должна быть надпись для Гарри: «Здесь лежит Добби, свободный эльф».

Однако его могилу фанаты устроили из камней и гальки прямо на побережье Уэльса. А все потому, что книги Джоан Роулинг и фильмы о Гарри Поттере — это «две большие разницы». В первой части кинокартины «Гарри Поттер и Дары Смерти» эльф умирает от рук Беллатрисы Лестрейндж именно на берегу, а потом Гарри выкапывает там могилу для для эльфа.

Ну а горячие поклонники фильма отыскали место гибели съемок и сотворили там мемориал в честь киноперсонажа. И понеслось! Фанаты потащили к могилке дары — то, что Добби больше всего любил и что было для него символом свободы! Именно они, эти многочисленные носки, раскиданные среди камней, и прочий мусор, и вызвали негодование и протест местных жителей, о чем 7 мая было сообщение BBC News.

К счастью, одну из любительниц фильмов о подрастающем маге осенило, что за самовоздвигнутым мемориалом несчастному Добби можно закрепить статус памятника. Для этого надо обратиться куда следует. И такое учреждение в Британии нашлось. Им оказался Национальный фонд, занимающийся объектами исторического интереса или красот природы.

И вовсе не странно, что сия организация откликнулась на обращение фанатки — интерес-то действительно присутствует — и даже намерена провести опрос. Какой? Да элементарный: оставить на побережье Уэльса могилу эльфа Добби или нет? А может, следовало бы поинтересоваться, кто будет там наводить чистоту после орд посетителей? Или эту функцию фанаты тоже намерены переложить не вышеназванный фонд?

Источники информации и картинок: lenta.ru, reactor.cc, fantastikcanavarlar.com

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