 

Ижевский автозавод вновь оформил сертификацию на “Москвич-412”

08.05.2022, 9:31, Разное
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Ижевский автомобильный завод, собиравший до недавних пор автомобили LADA Vesta, вновь оформил сертификационные документы, необходимые для производства модели “Москвич-412ИЭ”.

Согласно данным Росстандарта, машину предполагается выпускать с мотором от Niva Legend (ВАЗ-2121) и с оцинковкой кузова.

“Москвичи” производили в Удмуртии вплоть до конца 1990-х годов, а отдельные небольшие партии собирали до 2003 года. Износ кузовной оснастки на тот момент оценивался в 60-75% – это значит, что при желании завод сможет выпустить около 50-60 тысяч таких машин, пока у него не начнутся серьёзные проблемы со штамповкой.

– Допуски в этой модели настолько условные, что при необходимости можно будет изготовить новый комплект штампов и выпускать столько, сколько потребуется, пока не прекратятся временные сложности с производством “Весты”. Хоть два года, хоть десять лет, – предполагают эксперты.

Более серьёзная проблема кроется в моральном устаревании “Москвича” – в Ижевске его крупно модернизировали лишь раз, в 1981 году. Источники на заводе говорят, что планируется возродить конструкторское бюро в усечённом варианте.

Основной задачей отечественных специалистов станет поиск и заказ недорогих китайских комплектующих, которые могли бы освежить облик машины. Её стоимость по разным оценкам может составить от 990 тысяч до 1,25 млн рублей без учёта дополнительных дилерских услуг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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