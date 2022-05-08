Ижевский автозавод вновь оформил сертификацию на “Москвич-412”

Ижевский автомобильный завод, собиравший до недавних пор автомобили LADA Vesta, вновь оформил сертификационные документы, необходимые для производства модели “Москвич-412ИЭ”.

Согласно данным Росстандарта, машину предполагается выпускать с мотором от Niva Legend (ВАЗ-2121) и с оцинковкой кузова.

“Москвичи” производили в Удмуртии вплоть до конца 1990-х годов, а отдельные небольшие партии собирали до 2003 года. Износ кузовной оснастки на тот момент оценивался в 60-75% – это значит, что при желании завод сможет выпустить около 50-60 тысяч таких машин, пока у него не начнутся серьёзные проблемы со штамповкой.

– Допуски в этой модели настолько условные, что при необходимости можно будет изготовить новый комплект штампов и выпускать столько, сколько потребуется, пока не прекратятся временные сложности с производством “Весты”. Хоть два года, хоть десять лет, – предполагают эксперты.

Более серьёзная проблема кроется в моральном устаревании “Москвича” – в Ижевске его крупно модернизировали лишь раз, в 1981 году. Источники на заводе говорят, что планируется возродить конструкторское бюро в усечённом варианте.

Основной задачей отечественных специалистов станет поиск и заказ недорогих китайских комплектующих, которые могли бы освежить облик машины. Её стоимость по разным оценкам может составить от 990 тысяч до 1,25 млн рублей без учёта дополнительных дилерских услуг.

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