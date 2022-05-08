 

Пленный комбриг морпехов ВСУ обвинил Киев во вранье, утверждают в России

08.05.2022, 9:15, Новости дня
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Пленный командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк заявил, что Киев постоянно врал: украинским военным обещали помощь, однако ее так и не дождались.

«Киев говорил держаться. Держаться… Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас… Ну получается, что врали. Обещали помощь определенную. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», – цитирует РИА «Новости» Баранюка.

Он добавил, что к Киеву неоднократно обращались за помощью, просили «повлиять» на их судьбу. 

«Возможно, какими-то другими, ну, может быть, политическими решениями, может быть, еще как-либо. Но разрешения сдаться в плен не просил я», – добавил полковник.

Полковник отметил, что им просто врали, в связи с чем они и предприняли попытку прорыва, которая потерпела полную неудачу. Также Баранюк отметил, что в конце концов моральный дух бойцов сильно упал и им было «тяжело», передает RT.

Ранее командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк и начальник штаба, полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после того, как они после попытались выйти с территории машиностроительного предприятия «Азовмаш».

Накануне командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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