 

ВСУ нанесли ракетный удар по Голой Пристани в Херсонской области

08.05.2022, 9:15, Новости дня
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Украинские военные нанесли ракетный удар комплексом «Точка-У» по мирному населению города Голая Пристань в Херсонской области, есть пострадавшие, сообщили в Минобороны России.

«Преступный ракетный удар нанесли военнослужащие вооруженных сил Украины по городу Голая Пристань Херсонской области, подвергнув опасности жизни мирных жителей», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что удар был нанесен тактическим ракетным комплексом «Точка-У» ВСУ по частному сектору, в результате чего полностью разрушен один дом, где проживала семья с ребенком, повреждены еще десять зданий. Пострадали мирные жители.

В настоящее время коммунальные службы города работают над устранением последствий ракетного удара.

Ранее зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина как государство в нынешних границах уже не сохранится. 

Накануне сообщалось, что освобожденная Вооруженными силами РФ Херсонская область решила вернуть герб времен Российской империи. Также на территории Херсонской области восстановили мобильную связь. 

До этого Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией. Он исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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