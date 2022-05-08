Стрижка пикси для овальной формы лица: 10 идей для создания шикарного образа

Если вы обладательница лица овальной формы, то вам подходит большинство причесок. Попробуйте модную стрижку пикси. Одна имеет много разновидностей. Выбор наиболее подходящего варианта зависит от того, какую часть лица вы хотели бы подчеркнуть. В статье мы приведем 10 идей стрижки пикси для создания шикарного образа.

Текстурированная стрижка с бликами

Текстурированная стрижка пикси с бликами – красивый вариант классической прически. Она выглядит очень ярко и подчеркивает черты лица.

Волны со слоями

Волнистая стрижка пикси со слоями создает непринужденный, но элегантный стиль. Она подчеркивает глаза и скулы.

Если у вас прямые волосы, то вы можете создать волны с помощью щипцов и геля для укладки.

С боковой челкой

Эта стрижка называется бикси. Она представляет собой удлиненный вариант пикси с челкой. Такая прическа создает дерзкий, но привлекательный образ. Она идеально подходит для прямых волос.

Для женщин старше 60 лет

Прямая стрижка пикси с челкой – классический вариант. Она имеет омолаживающий эффект и подходит женщинам за 60. Чтобы создать завершенный образ, покрасьте волосы оттеночным шампунем с фиолетовыми пигментами.

Вариант для женщин за 50

Дамам старше 50 лет подойдет многослойная пикси с тонкой челкой. Этот вариант помогает визуально скинуть несколько лет. Небольшая челка помогает скрыть морщинки на лбу.

Пикси конической формы

Пикси конической формы помогает гармонизировать черты лица. Эта креативная стрижка подходит каждой женщине. Она сочетается практически с любой формой лица.

Гладкая прическа с боковым пробором

Этот вариант пикси выглядит очень женственно. Он помогает создать красивую текстуру волос. Если у вас непослушные пряди, то сделать гладкую прическу можно с помощью геля или пасты для укладки.

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Микси

Микси – это современный вариант классической стрижки пикси для овального лица. Вы можете выбрать разные варианты укладки слоев, в зависимости от ваших предпочтений. Прическа будет выглядеть еще более эффектной, если подсветить слоистые пряди бликами.

С длинной челкой

Пикси с длинной челкой выглядит стильно и современно. На такой стрижке красиво смотрится окрашивание в самые смелые цвета. Вы можете уложить челку прямо, набок или “шторкой”, в зависимости от ваших предпочтений.

Пикси набок

Боковая стрижка выравнивает короткие волосы и длинную челку. Вы можете сделать ее еще более эффектной с помощью контрастного мелирования. Глубокая боковая часть придает шевелюре больше объема.

Заключение

Мы привели разные варианты трендовой прически пикси. Она красиво подчеркнет ваш правильный овал лица и сделает черты более выразительными.