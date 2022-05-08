Читаем состав, учитываем структуру волос, чтобы определить, полезно ли намыливать волосы дважды

Во время мытья головы многие люди наносят шампунь на голову дважды. Они считают, что это помогает получить более чистые волосы. Но так ли это? На этот счет можно услышать разные мнения. Одни считают, что двукратное намыливание пересушивает волос, а другие уверены, что одноразового нанесения шампуня недостаточно для качественной очистки волос. Так нужно ли наносить шампунь на голову дважды? В статье мы приведем мнение экспертов.

Польза двукратного намыливания

При первом нанесении шампуня волосы очищаются от грязи, избытка естественных масел и омертвевших частиц кожи головы. С шевелюры удаляются основные загрязнения.

Когда вы намыливаете голову во второй раз, в пряди проникают увлажняющие и кондиционирующие ингредиенты шампуня. Они питают волосы в долгосрочной перспективе.

Это означает, что двойное намыливание позволяет дольше сохранять голову чистой в промежутке между мытьем. Это уменьшает накопление грязи и кожного сала на волосах.

Такое мытье способствует здоровью кожи головы, так как при двукратном нанесении шампуня старые клетки волосяных фолликулов мягко отшелушиваются. Это позволяет отрастить крепкие пряди.

Изучаем состав шампуня

Однако двойное намыливание полезно не во всех случаях. Следует обратить внимание на состав шампуня. Если он содержит сульфаты, то такое средство лучше не наносить на голову дважды. Эти ингредиенты удаляют с головы натуральные масла и влагу, что приводит к пересушиванию прядей и появлению перхоти.

Если же в состав шампуня входят растительные компоненты, а также увлажняющие ингредиенты, то его можно наносить дважды.

Обращаем внимание на тип волос

Обратите также внимание на структуру своих волос. Если у вас сухие, ломкие или кудрявые пряди, то двукратное намыливание может им навредить. Такие волосы очень легко обезвоживаются. Это особенно касается тех случаев, когда вы используете шампуни с сульфатами.

Если вы хотите поддерживать кудрявые или сухие волосы в здоровом состоянии, то их не стоит лишний раз подвергать воздействию шампуня. Таким прядям необходимы увлажняющие бальзамы и питательные маски.

Иногда двойное намыливание затрудняет расчесывание прядей. При распутывании и укладке волосы становятся ломкими и выпадают.

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Учитываем частоту мытья

Имеет значение и частота мытья головы. Если вы моете пряди ежедневно, то они не успевают сильно загрязниться. Поэтому наносить шампунь дважды нецелесообразно и даже вредно. Он будет смывать с головы естественные масла. Это приведет к сухости и ломкости прядей.

Если вы моете голову через день или реже, то двукратное намыливание поможет вам лучше удалить загрязнения. Это особенно необходимо, если у вас жирные волосы, которые быстро загрязняются.

Если вы используете средства для укладки и фиксации прически, то голову следует намыливать дважды. У вас в волосах остается много частиц таких продуктов. Их не всегда удается удалить за одно мытье.

Как еще понять, нуждаются ли ваши волосы в повторном намыливании? После первого нанесения шампуня и ополаскивания попробуйте потереть прядь волос. Если она издает поскрипывающий звук, то наносить шампунь повторно не нужно.

О чем нужно помнить при двойном намыливании

Если вы намыливаете голову дважды, то сосредоточьтесь на зоне у корней волос. Именно в этом месте скапливается больше всего загрязнений и кожного сала. Наносите шампунь вращательными движениями. Такая техника стимулирует кровообращение и способствует лучшему росту волос.

Заключение

Прежде чем наносить шампунь на голову, прочитайте его состав, указанный на этикетке. Учитывайте структуру своих прядей, частоту мытья и степень загрязнения шевелюры. Это поможет вам решить, нужно ли вам дважды намыливать волосы.