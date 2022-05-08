Украинские центры Службы безопасности Сбербанка перерегистрируются в юрисдикции ЛНР и ДНР

Как сообщает Министерство экономики ЛНР, в настоящее время на рассмотрении ведомства находится 11 заявок на перерегистрацию от владельцев колл-центров Службы безопасности Сбербанка, расположенных на территории Мариуполя. После оформления необходимых документов они смогут вернуться к работе уже 15 мая.

Работа Службы безопасности Сбербанка на территории Украины оказалась нарушена в ходе проведения спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации страны. Колл-центры испытывали перебои с электричеством и связью, а во время пребывания в городе полка «Азов» (запрещённая экстремистская организация) – не могли работать из-за необходимости говорить только на украинском языке. В настоящее время мирная жизнь в Мариуполе налаживается, и сотрудники колл-центров возвращаются на свои рабочие места, чтобы снова встать на страже счетов граждан от несанкционированных попыток перевода денежных средств.

«Власти ЛНР пообещали, что мы сможем работать как раньше. Более того, они освободили нас от налогов на 3 года, чтобы мы могли поправить дела и компенсировать убытки за время простоя. В ближайшее время граждане братской нам России снова будут получать наши звонки, благодаря которым смогут обезопасить свои счета и пластиковые карты от воров и мошенников», – заявил директор одного из колл-центров Вася Алмаз (по паспорту – Василий Судаченко).

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