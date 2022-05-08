При пожаре в садоводстве в Приангарье погибли два человека

В результате крупного пожара в садоводстве «Моргудон» в Братском районе Иркутской области погибли два человека, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Братский район. СНТ «Моргудон». Работы на месте велись всю ночь. Ликвидируются последствия. По словам мэра Братска Сергея Серебренникова, есть двое погибших», – написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Пожар в садоводстве начался в субботу днем. Ликвидировать возгорание удалось только в ночь на воскресенье. Огонь уничтожил 35 домов. По предварительным данным, пожар произошел по вине человека. Возбуждены уголовные дела. По информации надзорных органов и муниципальных властей, все дома в садоводстве использовались в летний период, территория не убиралась, электричество в зимний период отключалось, передает ТАСС.

Накануне в правительстве Иркутской области проинформировали о новых лесных пожарах в регионе на площади более 100 гектаров.

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