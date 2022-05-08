 

При пожаре в садоводстве в Приангарье погибли два человека

08.05.2022, 7:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате крупного пожара в садоводстве «Моргудон» в Братском районе Иркутской области погибли два человека, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Братский район. СНТ «Моргудон». Работы на месте велись всю ночь. Ликвидируются последствия. По словам мэра Братска Сергея Серебренникова, есть двое погибших», – написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Пожар в садоводстве начался в субботу днем. Ликвидировать возгорание удалось только в ночь на воскресенье. Огонь уничтожил 35 домов. По предварительным данным, пожар произошел по вине человека. Возбуждены уголовные дела. По информации надзорных органов и муниципальных властей, все дома в садоводстве использовались в летний период, территория не убиралась, электричество в зимний период отключалось, передает ТАСС.

Накануне в правительстве Иркутской области проинформировали о новых лесных пожарах в регионе на площади более 100 гектаров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Членам набсовета “Нафтогазу” предлагают остаться на должностях – Ермак

31.12 / Минюст США захотел конфисковать три здания Коломойского

10.02 / Кабмин запретил регистрировать российскую вакцину в Украине

20.10 / Euronews – ЕС грозится лишить Белоруссию своих авиалайнеров за кризис с мигрантами

12.11 / В Германии выявили первый случай хантавируса. Пациентка могла заразиться от домашней крысы

26.02 / Клип группы Kazka на песню “Плакала” за два с половиной года посмотрели более 360 млн раз

26.10 / “Обычная счастливая семья”. Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом

27.10 / В Удмуртии 400 школьников пройдут обучение по программе «Кампус молодежных инноваций»

19.08 / Байден объявил, что он и его жена получат третью дозу вакцины от коронавируса

20.01 / В Австралии разработали метод эффективного улавливания углекислого газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика