Красный цвет «оксид железа»: губы Нефертити – самый модный оттенок помады весны-лета 2022 года

Самое известное изображение культовой египетской царицы Нефертити датировано 1370 годом до н.э. Именно благодаря этому бюсту, сохранившему цвета, стал известен оттенок помады правительницы. Губы красавицы имеют кирпично-красный оттенок, который получали благодаря оттенку оксида железа.

Красный цвет с оттенком оксида железа

Во времена египетской царицы все красители получали естественным путем – методом истирания в мельчайшую пудру природных минералов. Далее полученный порошок смешивали с жирами и эмульсиями, что делало краску пригодной для нанесения на кожу. Насколько это вредно для здоровья, комментировать не будем, но в результате получался уникальный красный цвет. Помада Нефертити стала культовой.

Нужно отметить, что и в наше время порошок оксида железа используют в качестве красящего пигмента для косметических средств, но его количество строго регламентировано, чтобы обеспечить безопасность для потребителей.

Эрин Парсонс вернула кирпично-красный оттенок помады на пик популярности

Эрин Парсонс, личный визажист Беллы и Джиджи Хадид, а также член объединения “Мейбелин Глобал Мейкап Артист” вернула культовый цвет помады на пик популярности.

Визажист в своем “Инстаграм”* аккаунте продемонстрировала, как с помощью порошка оксида железа воссоздать макияж культовой царицы. В этом мастер-классе оксид использовался в качестве теней, румян и пигмента для губ.

Индекс экономического благополучия

Леонард Лаудер, директор “Эсте Лаудер”, в 2001 году придумал использовать специальный индекс для продажи помад. С его помощью анализировался спрос на разные оттенки помады в разные экономические периоды.

Так было зафиксировано, что в период пандемии ковид-19 и после трагедии 11 сентября в Америке продажи помады именно кирпично-красного оттенка резко взлетели вверх. Проанализировав эти данные, исследователи пришли к выводу, что такой оттенок дарит обладательнице чувство уверенности в себе и уверенности своей внутренней силе.

* – деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации.