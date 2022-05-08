Седые ресницы и бронзовый румянец: главные тренды макияжа на весну-лето 2022

Весной и летом 2022 года в тренде будет несколько интересных идей макияжа. В частности, популярностью будут пользоваться яркие и смелые акценты, интересный макияж глаз, седые ресницы. Вот несколько модных и популярных трендов, которые точно никого не оставят равнодушным.

Седые ресницы (главное фото)

В 2022 году стилисты рекомендуют модницам обратить внимание на седые ресницы и обесцвеченные брови. Можно накрасить серым цветом волоски полностью или же только во внешних уголках глаз. Выглядит достаточно необычно и загадочно.

Можно также чередовать серые и черные волоски. Кроме того, интересным решением являются осветленные брови. Они практически незаметны и хорошо контрастируют с легким макияжем.

Чтобы ресницы выглядели красиво, они должны быть достаточно длинными. Для получения желаемого эффекта можно нарастить несколько белых пучков во внешних уголках глаз. Выглядит стильно и необычно.

Точно такого же эффекта можно добиться при помощи накладных ресниц. Можно использовать серебристую тушь. Она подойдет для вечернего образа, чтобы макияж был сказочным.

Яркий неоновый макияж глаз

Неоновые стрелки, выполненные на все веко, выглядят ярко, стильно и эффектно. Такой макияж может легко стать украшением совершенно любого образа.

Размытая подводка

Традиционная черная подводка и аккуратные стрелки до сих пор остаются в моде, но визажисты все чаще обращают внимание на размытый макияж глаз.

В таком случае стрелку нужно растушевывать немного больше обычного. Лайнер доя век наносят не слишком интенсивным, а как бы полупрозрачным слоем.

“Колючие” ресницы

Эффект колючих ресниц, покрытых несколькими слоями туши, является модным трендом.

Чтобы выделить глаза, стоит минимизировать макияж. Для этого просто покрыть губы нейтральным блеском, а на скулы нанести румяна персиковых тонов.

Креативные цветные стрелки

Это самый настоящий хит макияжа, который нравится модницам по всему миру.

Яркие размашистые стрелки-крылья и выделенные ярким цветом внутренние уголки глаз будут пользоваться популярностью весной и летом.

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Оранжевые тона

Самый настоящий бум на яркие оранжевые тона в макияже продолжится в теплое время года.

Стоит дополнить яркие тренчи и плащи аксессуарами и помадой в тон.

Образы с темным денимом и черным тотал-луком хорошо смотрится в сочетании с персиковыми румянами и блеском.

Бронзовые румяна

Модный румянец весны 2022 года – не просто румяна одного оттенка.

Чтобы сделать образ более привлекательным, стоит смешать персиковый, карамельный и желтый оттенок. Такой макияж выглядит просто потрясающе и довольно ярко.

Монохромный макияж

Отлично смотрится монохромный макияж в бронзовых тонах, который станет самым настоящим трендом 2022 года.

Это помогает сделать образ довольно простым, но вместе с тем притягательным.