 

“Глупая ты баба!”: попугай пригрозил хозяйке расправой (видео)

08.05.2022, 6:41, Разное
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Научить попугая говорить – не всегда хорошая идея. Вы можете получить не приятного собеседника, а своенравного соперника, который не лезет в карман за словом или целой фразой.

Это поняла пользовательница социальной сети “Тик-Ток” с ником jako.gera. Она опубликовала видео, на котором ее смышленый попугай пытается заполучить газету. На кадрах слышно, как хозяйка запрещает птице трогать бумагу, но пернатый не из робкого десятка. “Сейчас получишь!”, – пригрозил попугай, но все-таки проиграл эту битву. Раздосадованный питомец в завершение бросил: “Глупая ты баба!”.



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