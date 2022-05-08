 

Бастрыкин поручил СК расследовать нападение на журналистов в Берлине

08.05.2022, 6:25, Новости дня
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Российские следователи займутся расследованием нападения на российских журналистов в Берлине, соответствующее распоряжение отдал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению Следственного комитета расследовать обстоятельства совершения преступления в отношении российских журналистов в Берлине, повлекшего угрозу их жизни и членов их семей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, в окно одной из квартир дома, в котором живут журналисты, разбили брошенной со стороны улицы бутылкой. При осмотре обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами.

Прибывшие саперы подтвердили, что предмет, предположительно, является самодельным взрывным устройством, которое деактивировали.

«Для установления деталей происшествия глава Следственного комитета поручил следователям запросить в МИД РФ необходимую для расследования информацию», – заключили в СК.

Напомним, в Берлине 6 мая произошло нападение на здание, где живут журналисты РИА «Новости», неизвестные разбили окно, рядом нашли канистру с проводами.

Позже посольство РФ заявило, что попытку теракта в отношении российских журналистов успешно предотвратили. МИД РФ заявил, что нападение на дом журналистов расценивает как попытку теракта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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