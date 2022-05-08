 

Финляндии и Швеции посоветовали вступать в НАТО, пока РФ «занята»

08.05.2022, 6:25, Новости дня
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У Финляндии и Швеции есть окно возможности для вступления в Североатлантический альянс, пока РФ «занята», сообщил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью телеканалу CNBC.

«Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить (в НАТО) именно сейчас, когда (президент РФ Владимир) Путин занят где-то еще (на Украине)», – приводит мнение Расмуссена РИА «Новости».

При этом бывший глава альянса выступил с утверждением, что даже если заявка Швеции и Финляндии будет рассматриваться как срочная, процедура присоединения к НАТО якобы займет «несколько месяцев», так как она должна пройти через парламенты 30 стран-членов организации перед тем, как будет ратифицирована альянсом.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что позиция Москвы не является сдерживающим фактором для присоединения Финляндии и Швеции к НАТО. В администрации Соединенных Штатов поддержали идею расширения НАТО за счет Финляндии и других стран.

В пятницу премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что РФ предупреждала Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО. Она также обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в альянс несет риск для стабильности на севере Европы, членство в НАТО не способно укрепить их безопасность.

По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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