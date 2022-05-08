 

Tribune de Genève – «Бессмертный полк» в Женеве отменили из-за угроз организаторам

08.05.2022, 5:56, Разное
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Шествие «Бессмертного полка» в Женеве было отменено организаторами после получения смертельных угроз, пишет Tribune de Genève. Как передаёт газета, власти города дали разрешение на проведение акции, однако проукраинские ассоциации восприняли её как провокацию.


AP

В субботу 7 мая на площади Наций в Женеве около сотни человек должны были принять участие в акции «Бессмертный полк», чтобы почтить память 27 миллионов советских людей, погибших во время Второй мировой войны, однако в итоге акция была отменена организаторами, пишет Tribune de Genève.

По словам газеты, согласованное с властями шествие было воспринято Комитетом солидарности с украинским народом и российскими противниками войны как провокация. Со стороны властей не было причин препятствовать проведению собрания, традиционно организуемого раз в два года. 

Как напомнил представитель Департамента безопасности, народонаселения и здравоохранения Лоран Паольелло, это памятное мероприятие уже состоялось в 2016-м и 2018 году. В 2020 году шествие было отменено из-за пандемии. «Свобода слова и собраний — это нерушимая ценность», — подчеркнул чиновник.

Однако, хотя власти не видели угроз безопасности в планируемом мероприятии, организаторы в итоге решили отказаться от его проведения. По словам координатора акции Кати Топорковой, решение отменить шествие было принято после получения угроз — иногда даже смертельных. Организаторы не хотели подвергать опасности участников шествия, учитывая, что в социальных сетях распространились призывы проникнуть в процессию с украинскими флагами.

«Наша ассоциация не имеет ничего общего с событиями, мы хотели почтить память наших дедов, погибших во время Второй мировой войны. Это празднование — семейное мероприятие, а не политическое», — объяснила Топоркова.



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