 

В Калифорнии народ живет в “гробах” из-за огромных цен на недвижимость

08.05.2022, 5:20, Разное
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Правда, цена на, по сути, койку в шкафу тоже кусается. Аренда обойдется в 800 долларов в месяц. Хотя, конечно, это значительно дешевле, чем двух-трехкомнатная квартира за 6000-8000 тысяч долларов.

По словам создателей Кристины Леннокс и Джеймса Сталворта, капсулы разработаны таким образом, чтобы человек мог поместиться там стоя. Высота отделения – 200 сантиметров, а общий размер – чуть больше двуспальной кровати.

Такая альтернатива отдельной комнате, как отмечают создатели, будет больше, чем японские капсулы, в которых жилец может разве что лежать. В мини-комнате есть кондиционер с терморегулятором, свет и складной стол. По словам проектировщика, он лично может провести в таком пространстве целый день.

Как говорят Леннокс и Сталворт, изначальная цель проекта – решить проблему дефицита доступного жилья. Сначала они пытались реализовать эту бизнес-идею в Нью-Йорке, но столкнулись с ограничениями. В Пало-Альто им встретился партнер, более склонный к сотрудничеству.

Отмечается, что большинство жителей капсул – молодые люди в возрасте около 20 лет, которые только-только начали свою карьеру в Силиконовой долине. По словам тех, кто уже решился на аренду малогабаритного жилья, обычно они приходят домой только спать, поэтому их вполне устраивает столь тесное пространство. В Сети такие комнаты уже сравнили с гробами.



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