Вечный огонь из Александровского сада в Москве доставили в 12 стран

Частицы Вечного огня передали в 12 государств мира, передача прошла в рамках акции «Огонь памяти», она впервые за шесть лет приобрела международный статус, сообщили в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

Из Александровского сада в Москве представители Народного фронта при поддержке Россотрудничества привезли частицы Вечного огня в 12 государств. Акцию поддержали российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» (группа Аэрофлот), Ред Вингс, Utair, S7, Nordwind Airlines, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

7 мая мероприятия по передачи частиц Вечного огня прошли в столицах Южной Осетии, Армении, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В Сухуме «Огонь памяти» передан в республиканский Музей боевой славы. На церемонии присутствовали министр финансов – вице-премьер Республики Абхазии Владимир Делба, министр иностранных дел Инал Ардзинба, министр культуры Даур Кове, представители администраций городов Республики Абхазия.

«Государственному музею Боевой славы имени Владислава Ардзинба выпала еще одна честь – именно здесь стартует «Огонь памяти2, который затем будет передан администрациям районов Абхазии. И ветераны Великой Отечественной войны смогут соприкоснуться со священным пламенем, который на протяжении многих десятилетий согревает сердца победителей и их потомков», – сказала на церемонии передачи Огня директор музея Боевой славы Мзия Бейя.

В Бишкеке торжественная церемония прошла у Монумента воинской доблести в Парке Победы имени Даира Асанова. Член центрального штаба Народного фронта, депутат Государственной Думы Александр Коган передал «Огонь памяти» Республиканскому Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла.

Частицы Вечного огня переданы в школы, волонтерские организации, поисковые отряды, НКО по всей республике. От привезенных частиц будут зажжены три огня памяти на мемориалах Кыргызстана. Кроме того, зажженные в Александровском саду лампы пронесут 9 мая в Бессмертном полку в Бишкеке и Таласе.

Частица Вечного огня передана и в исторический музей Киргизии на постоянное хранение. До 11 мая все желающие могут получить огонь в Русском доме в Бишкеке. «Огонь памяти» также направлен на российские военные базы.

«Акция Народного фронта «Огонь памяти» приобрела в Киргизии невероятную популярность. Люди приехали со всей республики, и мы им передали частички Огня. Бессмертный полк пойдет с привезённым нами Вечным Огнём. Были директора школ, которые зажгут Огонь в школах. Мы обязательно будем расширять эту акцию», – рассказал Коган.

В Минске церемония передачи частицы Вечного огня прошла в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых, где собрана земля с полей сражений времен Великой Отечественной войны. Здесь огонь из Александровского сада соединили с негасимым пламенем, расположенным в крипте, и вручили зажженные лампы курсантам и школьникам. Они принесут частицы огня ветеранам.

«Мы пронесли частицу Вечного огня через многие километры от Москвы до Минска. Это символ признания подвига участников Великой Отечественной Войны и единения народов республики Беларусь и РФ во благо нашего совместного светлого будущего и будущего наших детей», – рассказал член центральной ревизионной комиссии Народного фронта Михаил Анисимов.

В Ташкенте на мемориальном комплексе «Братские могилы» представители Народного фронта и Россотрудничества торжественно передали частицу Вечного огня ветерану Великой Отечественной войны Ледовскому Григорию Мефодьевичу. Также зажженные лампы переданы в Музей Славы Парка Победы в Ташкенте, Объединению воинов-ветеранов (интернационалистов) Узбекистана «VETERAN» и Международной ассоциации «Кадетское братство» в Узбекистане.

В Нур-Султане торжественная церемония прошла в Русском доме. Огонь был передан в Музей «Жас Улан», волонтерам для того, чтобы они принесли частичку огня ветеранам и труженикам тыла и общественной организации «ATAMNYN AMANATY» («Завет отцов»).

8 мая патриотическая акция пройдет в Тель-Авиве. Также Народный фронт доставил Вечный огонь в Луганскую и Донецкую народные республики.

Представители Народного фронта и других общественных организаций в ЛНР и ДНР принимают участие во встречах с ветеранами Великой Отечественной войны, открытии отреставрированных памятников, зажжении Огней памяти от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата. Также частицы Вечного огня будут доставлены военнослужащим, участвующим в проведении специальной военной операции на территории Донбасса и Украины.

Акция «Огонь памяти» проводится традиционно накануне Дня Победы. В этом году с автопробегом участники акции доставляют лампы с частицами Вечного огня, зажженными у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в регионах РФ и за рубежом.

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