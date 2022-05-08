 

Глава ЦРУ проигнорировал протест РФ о приеме Финляндии и Швеции в НАТО

08.05.2022, 5:02, Новости дня
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Соединенные Штаты с союзниками должны серьезно относиться к заявлениям РФ о недопустимости расширения НАТО, однако позиция Москвы не является сдерживающим фактором для присоединения к альянсу Финляндии и Швеции, сообщил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

«Мы должны серьезно относиться ко всем вопросам, которые он (президент РФ Владимир Путин) поднимает, но, я думаю, ничего из этого не станет сдерживающим фактором, если Финляндия и Швеция решат двигаться в данном направлении, а НАТО потом решит увеличить количество членов и включить их», – приводит ТАСС мнение директора ЦРУ, высказанное в ходе выступления на организованном Financial Times форуме в Вашингтоне.

Ранее власти США поддержали идею расширения НАТО за счет Финляндии и других стран. В пятницу премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что РФ предупреждала Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО. Она также обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в альянс несет риск для стабильности на севере Европы, членство в НАТО не способно укрепить их безопасность.

По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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