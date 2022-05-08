 

Кадыров заявил о взятии под контроль большей части города Попасная в ЛНР

08.05.2022, 5:02, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что большая часть города Попасная в ЛНР взята под контроль Вооруженных сил России, а главные улицы и центральные районы «зачищены».

«Бойцы чеченских спецподразделений… взяли большую часть Попасной под контроль. Полностью зачищены главные улицы и центральные районы города. Остатки националистов в своих норах бьются в тщетных попытках избежать неминуемого наказания», – написал Кадыров в сообщении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

«Судя по всему, бандеровское отребье готовилось к длительной обороне. На подступах к городу были возведены укрепительные позиции. После ряда неудачных попыток отбросить наступающие российские войска укронацисты по традиции заняли огневые точки в жилых районах. Данное «стратегическое» решение также не возымело должного эффекта. Под натиском наших ребят существенная часть живой силы противника была отправлена в мир иной, оставшиеся обращены в бегство», – рассказал Кадыров.

Он подчеркнул, что такой исход был неизбежен и был лишь вопросом времени. Кадыров выразил уверенность, что все задачи, поставленные Верховным главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным, будут выполнены, а цели достигнуты. Он также отметил, что очень горд за российских военных, которые с честью отдают долг Родине на передовой.

Накануне бывший ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский сообщил о переходе города Попасная под контроль Вооруженных сил России. Ранее в тот же день посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщал, что Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы РФ взяли под контроль здание администрации города Попасная. До этого в районе Попасной были уничтожены два пункта управления ВСУ и опорные пункты националистов. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали взятие Попасной знаковой победой российских военных.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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