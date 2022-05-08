BFM TV – Украина впервые не участвовала в возложении цветов к могилам советских солдат во Франции

Во французском Нуайе-Сен-Мартен ежегодная памятная церемония в честь Дня Победы на крупнейшем захоронении советских солдат впервые прошла без украинской делегации, пишет BFM TV. Французские официальные лица из солидарности также отказались в ней участвовать, поэтому присутствовал лишь мэр поселения, для которого этот «долг памяти» не имеет ничего общего с текущим конфликтом.

Большой букет в честь Дня Победы. В память об окончании войны делегации стран бывшего СССР каждый год приезжают в Нуайе-Сен-Мартен. В этой деревне в департаменте Уаза расположено крупнейшее захоронение советских солдат во Франции — здесь похоронено 4500 солдат.

Для официальных лиц это первая остановка в турне по французским кладбищам. При этом делегация собралась не в полном составе: Украина впервые не захотела праздновать День Победы вместе с российскими чиновниками.

АЛЕКСЕЙ МЕШКОВ, посол РФ во Франции: Украина не будет участвовать вместе с нами в этой церемонии, несмотря на нашу общую историю. Это память, которую мы все разделяем. Сейчас, к сожалению, на Украине её не чтят.

После 2014 года и вторжения в Крым памятные церемонии, хотя и в напряжённой обстановке, проходили всегда в присутствии представителей обеих стран. Франция в знак поддержки Украины не стала отправлять своих представителей — здесь находится только мэр поселения.

ЖАК ТЕНЬЕЛЬ, мэр Нуайе-Сен-Мартен: Меня спросили, хочу ли я участвовать в церемонии. Сказали, что у меня есть такое право, но никакого представителя французского правительства не будет. Я считаю, что то, что здесь происходит, — это долг памяти, который не имеет ничего общего с текущим конфликтом.

Украинские чиновники объявили, что в субботу организуют своё собственное празднование Дня Победы.

Дата выхода в эфир 06 мая 2022 года.