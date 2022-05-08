Мнение: Минутка поэзии-3. Жираф
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Продолжаем разбавлять политику поэзией на моем канале.
Источник: Размышления вольного социолога
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Продолжаем разбавлять политику поэзией на моем канале.
Источник: Размышления вольного социолога
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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