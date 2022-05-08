Мнение: Коротко по Украине. 07.05.2022

Коротко по Украине. 07.05.2022

1. Мариуполь.

Завершился процесс эвакуации гражданских с территории «Азовстали». Ожидается возобновление интенсивных бомбардировок оставшихся нацистов, а также дальнейшее сокращение контролируемой ими территории после потери позиций у терриконов.

2. Запорожье.

На линии Каменское-Орехов-Гуляйполе продолжились бои к югу от Орехова и на подступах к Гуляйполю. К востоку от Гуляйполя до Великой Новоселовки также продолжились позиционные бои.

3. Угледар.

На линии Новомихайловка-Угледар-Великая Новоселовка серьезных продвижений нет. Бои в основном носят позиционный характер.

4. Марьинка.

Существенного продвижения в поселке нет. Как и ранее, бои идут в районе террикона.

5. Авдеевка.

В промзоне Авдеевки продвижения нет. К северу от Авдеевки продолжались бои у Новоселки-2, Новобахмутовки и в районе Троицкого в направлении Нью-Йорка.

6. ЛНР.

Существенное продвижение в Попасной привело к тому, что противник вывел большую часть сил из города. Сообщается о зачистке северных районов Попасной. Возможно, в ближайшее время будет объявлено о взятии Попасной, что открывает дорогу для продвижения на Артемовск. В Северодонецке бои идут на окраинах, также фронт приближается к Лисичанску. За последние пару дней взяли Воеводовку и Светличное, противник потерял часть позиций на подступах к Северодонецку. Есть признаки подготовки отвода части сил ВСУ из Северодонецка в Лисичанск.

7.Харьков.

После отхода от Старого Салтова, который занимали резервисты ЛНР, ВС РФ отошли из нескольких поселков на окраинах Харьков, оставив в том числе и Циркуны. Противник продолжает напрягать второстепенное для ВС РФ направление, чтобы вынудить их ослабить давление на Изюмском направлении и перебрасывать силы на Харьковское направление. Вполне разумная стратегия. ВС РФ, очевидно, планируют более активно действовать здесь лишь после завершения операций на Донбассе. Тем не менее, ситуация безусловно требует укрепления фронта на линии Казачья Лопань–Волчанск.

8. Изюм.

Продолжаются бои в районе Большой Камышевахи, а также к северу от трассы Славянск-Барвенково. ВСУ пытаются удержаться в районе Красного Лимана, а также укрепляют Северск. Славянск и Краматорск подвергаются систематическим ударам.

9. Николаев.

Продолжаются позиционные бои средней интенсивности + позиции ВСУ под Николаевым регулярно обрабатываются РСЗО и различными ракетами. На Никопольском и Криворожском направлении движения нет.

10. Одесса.

Противник продолжает заявлять о возможности морского десанта у Одессы, а также продолжает устраивать провокации на границе с Приднестровьем. Кроме того, Украина попыталась устроить морской десант на остров Змеиный, который закончился неудачей и большими потерями в мат. части. Тем не менее, очевидно, что при поддержке НАТО осуществляется попытка изменить баланс сил в северо-западной части Черного моря.

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