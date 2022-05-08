Число погибших во время пожара в Кузбассе возросло до четырех

Количество погибших в Кемеровской области во время пожаров выросло до четырех, сообщили в экстренных службах региона.

«В поселке Итатский [Тяжинского района] погибли четыре человека, один из которых, по предварительным данным, ребенок. Их личности сейчас устанавливаются», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, в Кузбассе в одном из частных домов нашли тела трех погибших в результате пожара. Возбуждено уголовное дело.

В Тяжинском округе Кемеровской области в населенных пунктах Листвянка, Изындеево и Итат ликвидировали открытое горение. По данным МЧС, огонь повредил свыше 60 строений.

—