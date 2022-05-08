На Байконуре задержали британца и гражданку Белоруссии

У стартовой площадки на космодроме Байконур задержали гражданина Британии и гражданку Белоруссии, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В 18.10 (мск) с Космического центра «Южный» (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс «Буран») гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Сейчас их доставили в УВД Байконура, проводятся следственные действия. Устанавливается связь между британцем и гражданкой Белоруссии.

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