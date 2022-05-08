Пушков отметил роль РФ в мировой перестройке

Мировая финансовая система начинает медленную перестройку, главными действующими лицами которой являются Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия и Турция, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица этой перестройки – Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что даже в МВФ признают, что последние события поколебали позиции доллара как ведущей валюты мира. «Не обрушили, а поколебали. Но это же только начало», – резюмировал сенатор.

Напомним, в начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что эра процветания Запада после холодной войны завершилась. Он обвинил Китай в попытке бросить вызов «основанному на правилах мировому порядку». Ранее в Китае назвали спецоперацию РФ на Украине «похоронами» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.

В конце марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь сообщил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».

24 марта зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.

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