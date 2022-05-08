 

Пушков отметил роль РФ в мировой перестройке

08.05.2022, 3:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мировая финансовая система начинает медленную перестройку, главными действующими лицами которой являются Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия и Турция, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица этой перестройки – Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что даже в МВФ признают, что последние события поколебали позиции доллара как ведущей валюты мира. «Не обрушили, а поколебали. Но это же только начало», – резюмировал сенатор.

Напомним, в начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что эра процветания Запада после холодной войны завершилась. Он обвинил Китай в попытке бросить вызов «основанному на правилах мировому порядку». Ранее в Китае назвали спецоперацию РФ на Украине «похоронами» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.

В конце марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь сообщил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».

24 марта зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Су-27 в очередной раз перехватил американских разведчиков над Черным морем

10.10 / Качиньский о ситуации с мигрантами – это самый серьёзный кризис с момента окончания холодной войны

24.06 / ГБР вызвало Порошенко на допрос по делу о конкурсе в Высший совет правосудия

06.02 / В Мьянме после переворота ограничили Twitter и Instagram, блокируется выход в сеть

02.07 / Time – Джонсон предложил путь к британскому гражданству 3 миллионам гонконгцев

09.02 / Новый кроссовер Cupra Formentor VZ5 получит 2,5-литровый турбомотор от Audi Sport

01.07 / В Молдавии нашли подпольный цех по выпуску вертолетов

14.02 / В Украине COVID-19 заболели чуть более 3 тыс. человек

01.09 / Пандемия сильно бьёт по экономике Мексики, но у государства нет средств для её поддержки

10.08 / Эстония заявила, что выборы в Белоруссии не были свободными и справедливыми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика