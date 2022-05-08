Spiegel – США подозревают Северную Корею в пробном запуске ядерной ракеты с подлодки

Северная Корея ещё никогда не проводила испытания такого количества ракет за столь короткий срок, как в этом году, пишет немецкий журнал Der Spiegel. США подозревают, что Пхеньян вновь наращивает программу по созданию ядерных вооружений, после того как в субботу Северная Корея провела второй пробный запуск ракеты за неделю — предположительно, с подводной лодки.



AP

В субботу утром испытание ракеты, проведённое Северной Кореей, второй раз за неделю привело в состояние боевой готовности вооружённые силы Южной Кореи и Японии, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Генеральный штаб вооружённых сил Южной Кореи сообщил, что ракета, которую не удалось точно идентифицировать, была выпущена в сторону Японского моря в субботу. Теперь стало ясно, что баллистическая ракета, по-видимому, была выпущена с подводной лодки. Такие ракеты считаются особенно опасными, особенно если они также способны нести ядерные боеголовки.

Последний раз Северная Корея испытала баллистическую ракету в среду. В общей сложности Северная Корея проводила ракетные испытания в течение 11 дней в этом году, испытав, по-видимому, до 15 баллистических ракет в дополнение к противоракетам малой дальности. Одна из выпущенных ракет являлась межконтинентальной баллистической ракетой, но некоторые из зарегистрированных снарядов средней дальности также могут быть способны нести ядерные боеголовки, считает немецкий журнал.

Северная Корея, вероятно, сейчас ими не располагает, но, возможно, снова работает над тем, чтобы изменить это как можно скорее. «Мы будем продолжать предпринимать шаги по укреплению и скорейшему развитию ядерного потенциала нашей страны», — заявил глава государства Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне в конце апреля, по данным государственного информационного агентства KCNA. Государства, наблюдающие за ситуацией, относятся к этому серьёзно. В частности, Южная Корея понимает это как прямую угрозу. Корейские государства находятся в постоянном тлеющем конфликте друг с другом с тех пор, как полуостров был разделён в начале холодной войны в 1948 году, напоминает Der Spiegel.

В пятницу пресс-секретарь Госдепартамента США выразила подозрение, что Пхеньян может провести ядерное испытание «уже в этом месяце». Глава Национальной разведывательной службы Южной Кореи Пак Чжи Вон согласен с этим. Он считает, что Северная Корея может провести ядерное испытание в период между инаугурацией избранного президента Южной Кореи Юн Сук Ёля во вторник и визитом президента США Джо Байдена в Сеул в конце этого месяца, пишет агентство Yonhap.

В телефонном разговоре с информационным агентством сотрудник разведки объяснил актуальность нынешних ракетных испытаний: если Северной Корее удастся уменьшить свои ядерные боеголовки и сделать их легче, то ракеты малой дальности также могут быть оснащены ядерными боеголовками. Поэтому к возможному ядерному испытанию относятся очень серьёзно, поскольку такое оружие может угрожать как Южной Корее, так и Японии. В дополнение к заявлению Кима, очевидно, есть и конкретные признаки предстоящего испытания: согласно докладу, на известном северокорейском полигоне наблюдался ремонт тоннельных конструкций. Эксперты рассматривают это как возможную подготовку к предстоящему испытанию.

Это будет первый раз с 2017 года, когда Северная Корея подвергается строгим международным санкциям из-за своей программы по созданию ракет и ядерного оружия. Северная Корея — это в значительной степени изолированное государство, которое обычно отсутствует в международных сравнениях, поскольку практически нет поддающихся проверке данных о его экономическом и социальном положении, считает Der Spiegel.

Несомненно, нынешние ракетные испытания представляют собой активизацию ракетной программы Северной Кореи: с 5 января страна запустила больше ракет, чем за весь 2021 год. Последний раз сопоставимое количество испытаний было в 2017 году, когда Северная Корея испытала более 20 снарядов за год. С тех пор страна лишь спорадически проводила испытания оружия средней и большой дальности — в период с 2018-го по 2022 год их было меньше, чем весной этого года.

Протекание ракетных испытаний этого года почти граничит с выставкой достижений, во время которой Северная Корея демонстрирует всю широту своего оружейного арсенала. В него входят ракеты малой, средней и большой дальности, тактические боеприпасы с ядерным зарядом, как минимум два гиперзвуковых снаряда, ракеты, запускаемые с движущихся поездов, а теперь, возможно, и ракета, запускаемая с подводной лодки. Впрочем, тот факт, что у Северной Кореи есть такие системы вооружений, не является сюрпризом: в последний раз государство испытывало подводное оружие в 2015, 2016, 2019 и 2021 годах, заключает немецкий журнал Der Spiegel.