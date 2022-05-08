ZDF – Украина сплотила не только Европу с США, но и Россию с Китаем

События на Украине сплотили Европу и США — но также и Россию с Китаем, отмечает ZDF. Однако по версии журналиста немецкого телеканала, хотя Владимир Путин и Си Цзиньпин объявили всему миру, что партнёрство между их государствами «не имеет границ», российско-китайский блок не так уж крепок, и настоящей проблемой для Запада является Пекин.



AP

В конце прошлой недели бундестаг подавляющим большинством голосов одобрил поставку тяжёлых вооружений на Украину. Китай при этом настоятельно призвали отказаться от одобрения военных действий и поддержать прекращение огня, отмечает немецкий телеканал ZDF.

Кроме того, в адрес Китая была направлена недвусмысленная угроза: если Пекин будет подрывать западные санкции или даже поставлять оружие России, это приведёт к санкциям против Китая.

Такие предупреждения Пекину из Берлина были бы так же немыслимы несколько недель назад, как и поставка гаубиц на Украину, считает немецкий телеканал. Этот перелом трудно переоценить. Он знаменует окончательное прощание с китайской политикой Меркель, или, скорее, с «наивностью» в отношениях с Китаем, которые полностью сосредоточились на выгодных экономических связях, но не желали признавать агрессивные амбиции Пекина стать великой державой, подчёркивает ZDF.

В запутанном международном порядке военная спецоперация РФ на Украине, по версии журналиста телеканала, подобна включению электромагнита на столешнице с железными опилками. Как при этом занимают свои позиции железные опилки, так делают сейчас и большинство государств.

Зачастую разделённая Европа проявляет больше сплочённости внутри ЕС, а также с США. И наоборот, позиция Китая также давно определилась — он выступает бок о бок с Россией. Формирование этого блока — дело немаловажное. Оно свидетельствует о сдвиге в мировом порядке, эпохальном поворотном моменте, какой немцы в последний раз пережили после падения Берлинской стены, уверяет ZDF.

Вопрос в том, насколько прочным и мощным на самом деле является блок Китай — Россия. В начале зимних Олимпийских игр в Пекине Путин и Си Цзиньпин объявили всему миру, что российско-китайское партнёрство «не имеет границ».

Россию и Китай объединяет то, что они являются экспансивными державами, которые хотят расширить свои сферы влияния, считает журналист телеканала. По его мнению, именно с этой целью РФ проводит на Украине свою спецоперацию, а Китай, со своей стороны, всё более открыто угрожает территориальной целостности Тайваня. Их общим противником являются США, которые выступают против такого расширения власти.

Помимо стратегического единства Пекина и Москвы, существует и политическое единство, проявляющееся в отказе от западной либеральной модели и характеризующееся «внутренним ожесточением, вызванным страхом перед демократией», и «прославлением авторитарного культа одного человека».

Однако, кроме этого, блок Китай — РФ гораздо менее тесно сплочён, чем кажется на первый взгляд, считает ZDF. Китай выступает против санкций в отношении России, но он далёк от того, чтобы поглотить экономический ущерб, нанесённый России. Во-первых, это не в интересах Китая. По данным Всемирного банка, экономическое производство ЕС в 2020 году было в десять раз больше, чем в России. Поэтому РФ никогда не сможет заменить Пекину европейский рынок, от которого Китай всё ещё зависит.

Во-вторых, непримиримая стратегия «нулевого ковида» Си Цзиньпина, предусматривающая закрытие доступа в такие мегаполисы, как Шанхай, ввергает Китай в тяжёлый экономический кризис. Времена, когда Пекин обещал половине мира щедрые китайские кредиты в обмен на столь же щедрое китайское влияние в ходе Нового шёлкового пути, уже давно прошли.

В этом антизападном блоке абсолютно ясно, кто будет наверху, а кто внизу. Ещё до войны китайские чиновники смотрели на Россию с едва скрываемым снисхождением. Санкции ещё больше ослабляют Москву, и Китай может извлечь из них выгоду, потому что он может покупать российские нефть и газ по выгодным ценам, а также потому, что он попытается расширить своё влияние в Центральной Азии за счёт России.

«Величайшая победа — та, которая не требует сражения», — писал китайский военный философ Суньцзы. Похоже, это также является стратегией Си Цзиньпина: не вмешиваться, ждать, пока изолированная на международном уровне, ослабленная РФ фактически подчинит себя блоку, определяемому Пекином, отмечает ZDF.

Зависимость Германии от российского ископаемого топлива — сложная проблема, но её можно как-то решить. Зависимость немецких компаний от китайского рынка, от цепочек поставок и высоких технологий — её сократить сложнее. Как показывает этот поворотный момент, настоящей проблемой в конечном итоге является Китай, заключает немецкий телеканал.