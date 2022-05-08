Мнение: О неловком вопросе к «защитникам мира»… И уберите же «девочек» из МИДа!

Против кого и во имя чего сейчас воюет коллективный Запад с таким ожесточением, переходящим в остервенение?

Вот этим вопросом сейчас всё больше и всё чаще задаются люди в самых разных странах. Особенно те, кто географически далеки от нынешнего конфликта двух бывших братских республик бывшего #СССР, но экономически уже начинают ощущать всю тяжесть его последствий. Вдвойне, если не втройне усугублённую коллективным ответом всех прогрессивных сил (а кто не с ними — тот редиска). Ради чего нужно терпеть рост цен на заправках и повышение коммунальных платежей, следовать призывам «больше ходить пешком» и «набирать в баки дождевую воду»?

Вопросы-то, по сути правильные.

И наконец-то пришёл долгожданный ответ…

Ожидаемо — от имени главы британского Foreign Office Лиз Трасс.

«Чтобы обеспечить нашу безопасность, мы должны смотреть за пределы Европы. Мы должны помочь людям защитить себя от агрессии и вредоносной деятельности по всему миру, например, на Западных Балканах, в Молдавии или на Тайване.

Агрессоры и автократы наблюдают за тем, что происходит в Украине, и мы должны гарантировать, что они правильно нас поймут: мы без колебаний выступим за суверенитет и верховенство закона. Мы больше никогда не позволим, чтобы суверенная демократия подвергалась такой угрозе.

Сколько бы времени это ни заняло, мы полны решимости добиться победы Украины и восстановления её суверенитета. Вместе с нашими союзниками мы можем победить в новой эре мира, безопасности и процветания»

В очередной раз простим Лиззи нелады с географией: нужно быть совсем альтернативно одарённым, чтобы считать, будто Балканы или Молдова находятся «за пределами Европы». Ну, время такое сейчас — «девочек» (обоего пола). В конце концов, Мария «Калинка» Захарова лажает ничуть не меньше, да и шеф её тоже.

Но вот это — «сколько бы времени это ни заняло, мы полны решимости добиться победы Украины и восстановления её суверенитета: вместе с нашими союзниками мы можем победить», конечно, просто прелесть незамутнённого сознания светлоликих «эльфов». Даже не только тем, что сильно напоминает родное «в борьбе за мир не оставим камня на камне». Но и абсолютным игнорированием «цены» такой победы, которая может быть достигнута когда-то в неопределённом будущем, а пока оно не пришло, будет война, будут жертвы, будут потери, причём не только у конфликтующих сторон, но и вообще в мире, часть которого оказалась, по уверениям ООН, на грани голода, а часть — в условиях самого жестокого за полвека дефицита энергоресурсов. Что, в общем, тоже выльется в человеческие жертвы.

Так вот, «нескромный» вопрос: будущая негарантированная «победа» стоит ли многих жертв со стороны России, Украины, стран третьего мира и проч., чтобы в итоге воцарилась «эра мира, безопасности и процветания»… золотого миллиарда?

И если стоит, то почему коллективный Запад готов расплачиваться чужими жизнями за достижение своих целей? А если всё же не стоит, то почему коллективный Запад стремится не остановить, а лишь затянуть и ожесточить этот конфликт, увеличивая тяжесть его последствий?

PS Тем, кто говорят, будто российскую «спецоперацию» в состоянии остановить только #Путин, а потому единственный путь добра — это принудить его к этому новыми санкциями и новыми потерями с обеих сторон, хотел бы напомнить, что за последние 50 лет человеческой истории никакие #санкции не заставили ни одну страну так радикально поменять свой курс, как того хотели сторонники рестрикционных мер: и какие основания думать, что сейчас выйдет что-то иное, чем умножение жертв?

—