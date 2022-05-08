 

Мнение: Мало празднуем Победу (с)

08.05.2022, 2:45, Разное
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Старый коммент Галковского

“А Вы мне ответьте на такой вопрос. СССР воевал-воевал, всех победил и… развалился на пустом месте. Буквально на пустом – без войн, без экономических кризисов. ЧПОКК! А Германию били-били, унижали-унижали, а сидят сейчас немцы в шоколаде, вся Европа перед ними пляшет. Даже Польша на коленях приползла: “возьмите нас”.

В чём дело? Как помочь горю? МАЛО ПРАЗДНУЕМ ПОБЕДУ. 10 лет праздновали, 20, 50. Мало. Надо ещё праздновать. До усёру. Раздать всем портреты Сталина, флажки, свистульки. Причём праздновать надо СЕРЬЁЗНО. Это Вам не бразильский карнавал или октоберфест. Никаких смехуёчков и голых сисек. “Этот день победы Прохором пропах!” Лучше всего углём измазаться, надеть телогрейки. сесть на Красной площади и крутить ручные сирены: у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“А в жёлтых окнах засмеются, что этих нищих провели”.

Источник: Размышления вольного социолога



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