Мнение: Письмо: “Вынужденная самостоятельная женщина”

Автор письмо назвала “не потянула мужика”.

Куда они хотят их тянуть и к чему притянуть? Зачем тянуть другого человека? Пусть сам тянется, если хочет.

mama_ti

Здравствуйте, Эволюция!

В телеграме была тема про самостоятельность женщин.

Моя ситуация сейчас сложилась так, что вынуждена разорвать 10-летние отношения с мужем с 2 маленькими детьми. Эта же ситуация показала мне мою низкую значимость для мужа, его большое красное поле, его большую общую территорию, его опеку.

Я считаю себя человеком скромным. С самого начала отношений работала, было свое жилье в центре города (3ком кв.), хорошая семья и отношения с родственниками. После 2 лет отношений я спросила о браке, он отказался женится, но на детей рассчитывал и хотел. Я согласилась внутри себя родить без брака, хотя всегда хотела именно замуж.

Он устроил меня к себе на работу (у него свой хороший бизнес), я веду все его фирмы. Работа мне очень нравится (в декрет не уходила, работала удаленно пока дети были малы и не устроены в сад). Когда родила младшего ребенка 5 лет назад , он не установил на него отцовство (так решил, чтобы получить льготу и быстрее попасть в сад), я поддержала его решение. У 2 ребенка в графе отец прочерк..

10 лет мы прожили в моей старой неотремонтированной квартире, я копила на ремонт или новое жилье. Его бизнес развивался, он купил 2 квартиры, участки, вкладывал деньги. Благодаря его работе я могла работать с двумя маленькими детьми, ходить на больничные и зарабатывать.

(Как так получается, что описания автора полностью расходятся с ее выводами? Описывает огромные свои вложения: ее жилье, дети, она ведет его фирмы, на ней держится его бизнес. А выводы: благодаряя емууу всеоо. Почему так?)

2года назад он купил квартиру «для нас». Параллельно строил базу, денег не хватало. Мы договорились, что я продаю свою кв и закрываю ипотеку и остаток денег уходит на текущие расходы по стройке базы, а новая кв остается за мной и детьми. Я продаю кв и отдаю деньги и юридически остаюсь без недвижимости.

(Как так получается, что автор управляется с фирмами мужика, а при этом такая дура в юридических вопросах?)

Он вкладывается в ремонт, я отдаю почти все накопленные деньги в ремонт. Но его вклад (материальный) выше, даже с учетом всех отданных денег и квартиры. Я чувствую себя на «крючке»: человек сделал вклад, за который я не смогу материально рассчитаться. А также юридическая незащищенность, ощущение слива , ощущение что я потеряла девичью (по факту родительскую квартиру).

(Почему автор одновременно ощущает свой большой долг и свой же слив? Как у нее так получается, у этой чудо-Ученицы?)

Периодами я раздражала его, последний год очень сильно.. Он вроде не отказывается возить детей, но выходит всегда так, что или мне приходится его просить и «огребать» недовольство или молча не прося везти самой. В декабре понимаю нужна машина для мобильности (развоз детей, работа), думаю что будет в семье проще всем. Он негативно отзывается о моем желании. Я подсознательно еще больше хочу вырваться (чтобы не унижаться и не просить отвезти нас). В феврале (до всех событий) я собираю остатки денег , занимаю у папы и очень выгодно беру машину. Дома скандал. Со мной не разговаривают 2 недели, 2 месяца не подходят к моей машине, обрубается последняя помощь с детьми. Я полностью самостоятельно развожу детей по садикам, школам, логопедам. Не прошу ничего. Думала оценит поступок самостоятельной покупки, когда увидит реальную пользу, желания задеть, «утереть нос» не было, была физическая необходимость в авто.

(Почему мужчина так обиделся? Автор уверена, что из-за желания держать ее и дальше в зависимости. А на самом деле?)

Месяц назад он признается, что у него родился ребенок от другой женщины 6 лет назад. Понимаю, что хотел так разорвать отношения со мной, вынудил на решение. После этого уходит из дома (чтобы я пережила и отошла от горя). Я понимаю, что всё. Чувство мелкой букашки в огромном поле, чувство что нет ходов, а он такой большой и огромный, несмотря на все это.

(Ученица пересказывает, как она поняла теорию поля. Зачем-то упоминает про какие-то ходы, как будто она – ловкий игрок и с ней играют. Хотя ее просто бросили)

Через 3 недели позвонил, сказал давай все делить. Я сказала, что пока не готова общаться на эти темы, что мне надо отойти и что я согласна на условия, которые он считает справедливыми. Для себя решила, что если захочет оставить ни с чем – то оставит. Он приехал с бутылкой вина. И не поднял тему дележки. Сказал сухо «ты хочешь все сломать? Разрушить семью?» (понимаю, что тут был его косяк и он решил перекинуть часть вины за развод на меня, молчу.) Сказал что хочет сохранить семьи и что любит меня. Я сказала, что все решено, что если есть вопросы по детям, то это его отношения с ними, свои, я туда не полезу никогда. Он разозлился и начал рассказывать и объяснять в чем была моя вина, и почему он сделал другого ребенка.. Я сижу слушаю и понимаю, что мне ничего не предлагают, что человек испытывает сильное чувство вины и чувство раздражения на меня. Понимаю что не любит и не любил.. Тогда я встала и мне захотелось это остановить , я сказала « я тебя не виню» (плакала конечно фоном весь разговор). Он тут же поменялся в лице, ушла злость, начал спрашивать буду ли я помогать ему строить дом. Я сказала помогу чем смогу (искренне). Потом случился секс (я не смогла его остановить), и он уходя сказал, что ничего не поменялось, что др ребенок ничего не значит и чтобы я ничего не накручивала.

Он ушел и у меня чувство , что ему стало легче, а мне нет, что он подумал что все вернулось как было. Но мне ничего не предложили, предложили 2 условия : «я рад ребенку (тому) и что так случилось» и «да, я ездию и тра@@ю мать того ребенка, а что в этом такого».

(Удивительный вывод. В реальности он пришел, чтобы договориться о разделе общей квартиры, потом выпил, смягчился от ее слез и пообещал оставить квартиру ей, если она поможет ему построить дом. На прощанье еще больше сжалился и пообещал ей возможное продолжение отношений. Как из серии его уступок она слепила образ циничного и властолюбивого садиста?)

По работе общаемся стабильно и хорошо (не смешивая личное). Знаю, что меня ценят как специалиста. Приехал через 3 дня снова на квартиру, я легла отдельно. Он обиделся и зло спросил точно ли это всё? У меня ходов не было, я ответила, что решение принято и не менялось.

(Опять у нее какие-то ходы. А по сути щипцы: ты же принял решение и обратное пока не озвучил… А он почему злится, как думаете?)

И вот я такая вынужденная самостоятельная женщина, волосы назад , на тачке развожу детей, без мужика.

(Волосы назад – это когда женщина бежит в ночь. А здесь ее бросили, ушли к другой, с которой давно другая семья. Волнует мужчину только вопрос общей квартиры и общих детей. Но в ее фантазиях – это она убежала волосы назад и теперь самостоятельная)

А внутри тяжело, думаю, что имеет право он в это кв прийти, когда хочет, он сюда много вложил, что не смотря на его «плохое» ко мне отношения я еще и осталась должна.

(У автора такой хаос в голове. Юридически квартира ей не принадлежит, потому что она – дура. Психологически мужчине сложно ее выкурить оттуда и он скорее всего не будет из-за детей. Морально автор имеет на квартиру право, но только если будет с мужчиной дружить. Понятно почему? А автор наша хочет его выгнать и не пускать, сделав из этого щипцы и скалку. То есть из его собственной квартиры хочет сделать против него же щипцы и скалку)

Общаюсь с ним хорошо, по работе и детям, про личное молчу (не пишу, не выражаю боль, со страдальческим лицом не хожу, хотя тяжело). Покраснеет ли мое черное поле?

(Автор все письмо описывает подонка, но делает вид, что верит в свое черное поле)

Если ли у меня в будущем закрыть эту историю без хвостов, при таком же доброжелательном отношении и уважении к нему (как отцу и работодателю) ? Или я опять сливаю себя?

Меня беспокоит , что эта история не даст мне возможность начать жить нормально, возможной найти в будущем человека, для которого я буду значима. Здесь ощущения , что я просто “не потянула мужика”.

(Ответьте автору)