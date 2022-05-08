Мнение: Попасную взяли

Это было мучительно-долго, но тем не менее.

Сегодня взяли Попасную. Остатки сил 24-й омбр еще утром оставили свои позиции в городе и отошли.

Центр города полностью контролируется нашими войсками. Зачистка еще продолжается на северных и западных окраинах.

По факту, самый крупный успех за последние дни. Теперь открываются новые возможности по наступлению в направлении Артемовска.

Также стоит отметить, что после взятия Попасной, на территории ЛНР остались только 2 неосвобожденных крупных населенных пункта – Лисичанск и Северодонецк.

Плюс видео из Попасной https://t.me/boris_rozhin/47520

—