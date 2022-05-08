 

Мнение: Попасную взяли

08.05.2022, 2:35, Разное
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Это было мучительно-долго, но тем не менее.
Сегодня взяли Попасную. Остатки сил 24-й омбр еще утром оставили свои позиции в городе и отошли.
Центр города полностью контролируется нашими войсками. Зачистка еще продолжается на северных и западных окраинах.
По факту, самый крупный успех за последние дни. Теперь открываются новые возможности по наступлению в направлении Артемовска.
Также стоит отметить, что после взятия Попасной, на территории ЛНР остались только 2 неосвобожденных крупных населенных пункта – Лисичанск и Северодонецк.

Плюс видео из Попасной https://t.me/boris_rozhin/47520

Источник: Colonel Cassad



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