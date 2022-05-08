ТОП-3 признака того, что мужчина давно один

1. Неловкие комплименты и ухаживания

Навык флирта совершенно не работает как умение кататься на велосипеде. Последний работает всю жизнь, так что даже долгий перерыв не разучит вас крутить педали. Но с ухаживаниями и комплиментами все иначе. Если регулярно не тренировать этот навык, он в один прекрасный момент просто исчезнет.

Мужчина, который долгое время живет один, как правило, забывает, как правильно делать комплименты. Чаще всего он выдает что-то в духе Новосельцева из кинофильма “Служебный роман”, так же мямля что-то невнятное. Либо не выдает ничего вообще. Мужчина может просто отмалчиваться на свидании, стесняться даже говорить о себе.

Чаще всего человек, растерявший навык ухаживания, забудет про цветы, не откроет перед вами дверь, не подаст руку при выходе из транспорта. А все дело в том, что любой представитель сильного пола, который вращается в сугубо мужском обществе, переносит свой стиль общения и на женщин. Такое вытерпит не каждая леди, знающая себе цену. И чем дольше мужчина пребывает в состоянии закоренелого холостяка, тем сложнее ему победить одиночество.

2. Небрежность во внешности

Конечно, современные мужчины знают, что такое утюг и стиральная машинка. Но вычислить одиночку можно по очевидной небрежности во внешности. Если рубашка, то не глаженная, если обувь, то стоптанная, часто не чищенная. Где-то на пиджаке болтается пуговичка, которая вот-вот упадет, узел галстука кривоват, волосы растрепаны. Застиранные джинсы и две футболки на смену, пятна на куртке… Да, в целом вид у одиночки не особо презентабельный. Опытная дама сразу увидит отсутствие женской руки.

Разумеется, встречаются холостяки, которые придают внешности огромное значение. Они выглядят, словно сошли со страниц глянцевого журнала. Но это, скорее, исключения, подтверждающие правила. К тому же чаще всего такие личности очень самовлюбленные. Или же мужчины тех профессий, где внешность играет важную роль.

3. Гнездо холостяка

Если вам удастся пробраться в святую святых – квартиру холостяка, вы сразу увидите отсутствие женщины в его жизни. Конечно, мужчины в курсе, как пользоваться пылесосом, где и как готовить еду, что такое швабра. Просто они не всегда затевают уборку, тем более генеральную.

Работа, дом, продуктовый магазин, в бар с друзьями по выходным: таков чаще всего распорядок холостяка. И в этот график уборка практически не вписывается. Во-первых, не для кого наводить чистоту и красоту. Сами они прекрасно переживут скопление пыли на полочках и немытую посуду в раковине. А во-вторых, после работы хочется отдохнуть, а не убираться. Мужчине-одиночке вполне комфортно в своем доме. И он даже как-то не задумывается, что можно жить уютнее.

Так что женщина – это та движущая сила, которая заставляет мужчину превратиться из неудачника в преуспевающего человека. Главное, правильно мотивировать своего партнера, подарив ему гармонию и душевное спокойствие.